法護台海航行自由 我外交部感謝

法國總統馬克宏一日宣布「七年建軍法」完成立法，該法附件報告中提到，法國將捍衛在台海和南海的自由航行權。中央社報導，我外交部表示，這是法國國會首度將台灣納入法案，法國更是全球首個以立法方式保衛台海自由航行權的主要國家。

法國國會今年七月通過二○二四年至三○年「七年建軍法案」，建軍預算共四一三三億歐元是史上最高，預計於二○二五年使法國國防預算達到國內生產毛額（ＧＤＰ）百分之二。

該法內容包括透過強化太空、網路、海下作戰等新興領域，及增加情報、地對空防衛及後備軍人員額等整體預算，強化保衛法國本土及海外屬地的安全，同時增進法國軍力投射及介入的作戰能力。馬克宏八月一日正式頒布「七年建軍法」完成立法程序。

該法附件說，法國身為印太強權，將依據國際海洋法，持續捍衛印太地區自由航行權，包括南海及台灣海峽，以維護該地區和平穩定。

中央社報導，我外交部對法國國會及政府以實際行動捍衛台海和平穩定表示高度歡迎與誠摯感謝。外交部指出，法國多次在七大工業國集團（Ｇ７）元首峰會、雙邊領袖峰會等場域，重申台海和平穩定重要性。台灣作為印太地區負責任的國家，將持續與法國等理念相近國家合作，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序。