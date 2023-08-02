問鼎泰國總理2度失利 皮塔「前進黨」遭踢出政黨聯盟

路透報導，泰國眾議院最大黨「前進黨」在黨魁皮塔2度問鼎總理失利後，2日傳出已遭排除於先前為爭取組閣成立的政黨聯盟之外。聯盟內的「為泰黨」表示，將在4日的總理表決中另推派商人賽塔（Srettha Thavisin）參選。

「為泰黨」指出，和前進黨商議過後，將撤回與該黨合作，並會提名賽塔力求執政。前進黨發言人則說，待2日稍晚黨內議員開會過後，會再對此做出回應。為泰黨是僅次前進黨的泰國眾院第2大黨。

美聯社報導，為泰黨表態將和其他政黨組成政府。

5月14日的眾院大選中，前進黨挾著民眾對軍方掌控政府的不滿，奪下眾院最多席次，一度執總理之爭牛耳，但黨魁皮塔未能取得傾向保守、軍方指派的參議院支持，在7月的總理選舉中兩度失利。

保守派將前進黨視為眼中釘，因該黨主張進步、改革派議程，尤其是承諾修改俗稱「冒犯君主罪」的刑法第112條。為泰黨副黨魁普塔（Phumtham Wechayachai）已表示，該黨不支持修改112條，會關注政經問題。