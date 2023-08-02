冰島關閉駐俄使館 俄：必有回應

冰島八月一日起暫停駐莫斯科大使館運作，是俄烏戰爭後第一個採取這類行動的國家。冰島宣稱關閉使館理由是雙方商務、文化和政治關係已降至歷史低點，但澄清並未和俄國斷交，未來雙邊關係正常化後使館就會重開。俄國表示將「回應」冰島此舉。

俄國外交部表示，冰島破壞了雙邊合作關係，未來兩國往來時，會把「這次不友善的決定納入考量」。俄國外交部警告，冰島當局任何反俄行為，必將迎來俄方回應。

冰島六月初宣布，八月起將暫停駐莫斯科大使館運作，且已要求俄國駐雷克雅未克大使館縮減外交活動。冰島外交部長吉爾法多蒂爾說，當前情況使得冰島規模不大的外交機構難以在俄國營運一座大使館。

地緣政治分析網站「外交摘要」認為，莫斯科可能會透過關閉大使館或重啟貿易障礙，報復冰島此舉。法新社報導，冰島駐莫斯科大使館於一九四四年設立，在冷戰時期成為東西方交匯的象徵地點。

二○一四年俄國併吞克里米亞後，冰島立即對俄祭出經濟制裁， 儘管此舉可能對冰島重度依賴漁業出口的經濟造成影響。

冰島一九四九年就加入北約，但為北約會員國當中唯一沒有常備軍的國家，只有海岸防衛隊負責巡邏周邊海域空域。冷戰期間冰島和美國簽署防衛協議，由美軍在當地設立基地負責冰島國防。

冰島並秉持零軍售政策，但該國二○二二年後已協助盟國轉交重要裝備至波蘭等地，此外，冰島還捐贈烏克蘭三座野戰醫院。

冰島面積不大，人口不足四十萬，但外交摘要指稱，面對莫斯科的武力威脅，以及俄國空軍在北歐領空愈加頻繁的出沒，冰島的堅定態度已證實，任何規模的國家都能為歐洲整體防禦做出貢獻。