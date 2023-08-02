聽新聞
test
0:00 / 0:00

冰島關閉駐俄使館 俄：必有回應

聯合報／ 編譯陳曉慈／綜合報導
冰島駐莫斯科大使館八月一日起暫停運作，冰島也對俄國航班關閉領空，藉此展現對烏克蘭的支持。（歐新社）
冰島駐莫斯科大使館八月一日起暫停運作，冰島也對俄國航班關閉領空，藉此展現對烏克蘭的支持。（歐新社）

冰島八月一日起暫停駐莫斯科大使館運作，是俄烏戰爭後第一個採取這類行動的國家。冰島宣稱關閉使館理由是雙方商務、文化和政治關係已降至歷史低點，但澄清並未和俄國斷交，未來雙邊關係正常化後使館就會重開。俄國表示將「回應」冰島此舉。

俄國外交部表示，冰島破壞了雙邊合作關係，未來兩國往來時，會把「這次不友善的決定納入考量」。俄國外交部警告，冰島當局任何反俄行為，必將迎來俄方回應。

冰島六月初宣布，八月起將暫停駐莫斯科大使館運作，且已要求俄國駐雷克雅未克大使館縮減外交活動。冰島外交部長吉爾法多蒂爾說，當前情況使得冰島規模不大的外交機構難以在俄國營運一座大使館。

地緣政治分析網站「外交摘要」認為，莫斯科可能會透過關閉大使館或重啟貿易障礙，報復冰島此舉。法新社報導，冰島駐莫斯科大使館於一九四四年設立，在冷戰時期成為東西方交匯的象徵地點。

二○一四年俄國併吞克里米亞後，冰島立即對俄祭出經濟制裁， 儘管此舉可能對冰島重度依賴漁業出口的經濟造成影響。

冰島一九四九年就加入北約，但為北約會員國當中唯一沒有常備軍的國家，只有海岸防衛隊負責巡邏周邊海域空域。冷戰期間冰島和美國簽署防衛協議，由美軍在當地設立基地負責冰島國防。

冰島並秉持零軍售政策，但該國二○二二年後已協助盟國轉交重要裝備至波蘭等地，此外，冰島還捐贈烏克蘭三座野戰醫院。

冰島面積不大，人口不足四十萬，但外交摘要指稱，面對莫斯科的武力威脅，以及俄國空軍在北歐領空愈加頻繁的出沒，冰島的堅定態度已證實，任何規模的國家都能為歐洲整體防禦做出貢獻。

冰島 大使館 莫斯科

延伸閱讀

烏克蘭無人機再襲莫斯科金融區！克宮批「絕望的行為」

反擊的狼煙？莫斯科遭無人機攻擊的爆炸之謎

打包極美冰島！　北歐遇見一生必追的絢爛光影 深度體驗夢幻追光行

男要匯18萬4千投資冰島普洱茶 豐原警和郵局人員阻受騙

相關新聞

冰島關閉駐俄使館 俄：必有回應

冰島八月一日起暫停駐莫斯科大使館運作，是俄烏戰爭後第一個採取這類行動的國家。冰島宣稱關閉使館理由是雙方商務、文化和政治關...

緬甸大赦7000人 翁山蘇姬減刑6年

緬甸官方媒體與消息靈通人士表示，執政的軍政府一日赦免了前民選政府實質領袖翁山蘇姬部分遭控罪名，但是她將繼續受到軟禁。緬甸...

美日韓本月大衛營峰會 傳將推歷史性三邊安全合作

英國金融時報報導，美日韓本月將在大衛營舉行三邊峰會，美國正在推動峰會能發表歷史性聯合聲明，希望日本和南韓同意，在遭受攻擊...

聯合國未將大堡礁列入瀕危名單 但警告仍面臨「嚴重威脅」

聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）世界遺產委員會今天並未將澳洲大堡礁列入「瀕危」名單，但警告這座世界最大的珊瑚礁...

翁山蘇姬獲局部特赦減刑6年 緬甸軍政府遭批耍花招

緬甸軍政府今天局部特赦前文人政府領袖翁山蘇姬，使其被判處的33年徒刑減少6年。但分析家指出，這只是軍政府假裝釋出善意的手...

選戰開打 馬來西亞研究員：族群投票將是影響6州選舉要素

大馬默迪卡民調中心研究員李泰德今天分析指出，6州選舉全面開打，坊間充斥著種族言論，這種情形如溫水煮青蛙，會一步一步慢慢朝...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦