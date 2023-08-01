歐幾里得天文望遠鏡進入軌道 首批測試照片曝光

歐洲太空總署7月1日發射的「歐幾里得」（Euclid）天文望遠鏡已進入目的地軌道，展開探索暗物質和暗能量之謎的任務，歐洲太空總署今天公布首批測試照片。

法新社報導，這批滿布星辰的照片是在「歐幾里得」調試時拍攝。在此階段，歐幾里得進行精細校準，因此尚未發揮最大潛力。

但歐洲太空總署（European Space Agency）表示，這些測試顯示「歐幾里得」有能力完成艱鉅任務。

「歐幾里得」計畫經理拉卡（Giuseppe Racca）在聲明中說：「經過11年多設計和開發歐幾里得，看到第一批影像讓人興奮激動。」

從佛羅里達州發射升空後，這枚衛星離開地球約150萬公里，到達其觀測軌道。歐幾里得天文望遠鏡將從那裡繪製史上最大的宇宙地圖，涵蓋逾1/3天空的20億個星系。

藉捕捉經100億年才到達地球附近的光線，這份地圖將提供138億年宇宙歷史的新視角。