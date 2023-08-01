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生前愛小酌！世界最長壽男人去世 享嵩壽127歲

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生前愛小酌！世界最長壽男人去世 享嵩壽127歲

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
世界最長壽男性、巴西老人桑托斯（Jose Aguinelo dos Santos）逝世，享嵩壽127歲。截自推特
世界最長壽男性、巴西老人桑托斯（Jose Aguinelo dos Santos）逝世，享嵩壽127歲。截自推特

世界最長壽男性、巴西老人桑托斯（Jose Aguinelo dos Santos）驚傳過世，享嵩壽127歲。

紐約郵報引述當地媒體報導，桑托斯7月28日在巴西米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）的佩德拉布蘭卡（Pedra Branca）的家中去世，距離128歲生日僅剩一周。

他的家人表示，桑托斯死於器官衰竭，可能原因是年事已高。7月29日被安葬在佩德拉布蘭卡的Corrego dos Fialhos公墓。

根據佩德拉布蘭卡登記處1917年的結婚證書，桑托斯出生於1896年8月4日，是兩次世界大戰和三次全球大流行的倖存者。

民事登記處的法律顧問索扎（Willyan Jose Rodrigues de Souza）向當地一家媒體證實桑托斯的年齡正確無誤，並指他生於1900年之前。

據桑托斯的家人稱，桑托斯曾經是一名馴獸師，直到四年前才開始騎馬。桑托斯的孫女說，他過著簡單的生活，非常謙虛，他的特別之處在於不喜歡任何工業化的東西，只喜歡來自鄉村和自然的東西，「他養雞、養豬……他的食物都來自這裡，必須在這裡種植或飼養。他總是喜歡喝點小酒。」

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巴西

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