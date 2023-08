阿富汗政權焚燒樂器！神學士以道德淪喪禁音樂 形同「文化大屠殺」

阿富汗神學士政府「勸善懲惡部」(Ministry for the Promotion of Virtue and Prevention of Vice)宣稱,音樂「使年輕人自甘墮落」、「讓人道德淪喪」,焚燒沒收來的樂器和設備。

英國廣播公司報導,上周六(29日),阿富汗西部赫特拉省(Herat)揚起漫天塵灰,餘火灰燼下是價值上千元的演奏樂器,包括吉他、風琴、塔布拉鼓、揚聲器,這些多半是當局從婚禮上沒收而來的。

然而,赫特拉省並非首例。塔利班政府7月19日曾在推特上傳某處焚燒樂器的烈焰。

阿富汗國立音樂學院創辦人沙馬斯特(Ahmad Sarmast)譴責此舉無異於文化大屠殺,「阿富汗人民被剝奪了藝術自由。赫特拉省焚燒樂器只是神學士掌權下實行文化大屠殺的冰山一角。」

90年代中期至2001年間,神學士掌權時亦曾封殺不同形式的音樂表演,包括社交集會、電視節目和廣播。

到神學士倒台後的20年間,阿富汗樂壇總算一片崢嶸。可惜好景不常,2021年8月,神學士重拾政權,許多音樂人只能逃往海外,留在家鄉的歌手和音樂家則時常遭到毆打和歧視。

重掌大權後,神學士祭出不計其數的禁令,除了禁止公開表演音樂,還有諸多針對女性的限制,包括須穿著從頭到腳覆蓋的長罩袍、外出須有男性親屬陪同、禁止接受大學教育、不得從事體育運動等等,族繁不及備載。

上週,美容美髮業也被勒令禁止,理由是不符合伊斯蘭信仰。