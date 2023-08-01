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阿富汗政權焚燒樂器！神學士以道德淪喪禁音樂 形同「文化大屠殺」

聯合報／ 編譯盧思綸 / 即時報導
阿富汗神學士政府以「道德淪喪」為由禁止表演音樂，上週六在西部赫特拉省（Herat）焚燒沒收來的樂器和設備。歐新社
阿富汗神學士政府以「道德淪喪」為由禁止表演音樂，上週六在西部赫特拉省（Herat）焚燒沒收來的樂器和設備。歐新社

阿富汗神學士政府「勸善懲惡部」（Ministry for the Promotion of Virtue and Prevention of Vice）宣稱，音樂「使年輕人自甘墮落」、「讓人道德淪喪」，焚燒沒收來的樂器和設備。

英國廣播公司報導，上周六（29日），阿富汗西部赫特拉省（Herat）揚起漫天塵灰，餘火灰燼下是價值上千元的演奏樂器，包括吉他、風琴、塔布拉鼓、揚聲器，這些多半是當局從婚禮上沒收而來的。

然而，赫特拉省並非首例。塔利班政府7月19日曾在推特上傳某處焚燒樂器的烈焰。

阿富汗國立音樂學院創辦人沙馬斯特（Ahmad Sarmast）譴責此舉無異於文化大屠殺，「阿富汗人民被剝奪了藝術自由。赫特拉省焚燒樂器只是神學士掌權下實行文化大屠殺的冰山一角。」

90年代中期至2001年間，神學士掌權時亦曾封殺不同形式的音樂表演，包括社交集會、電視節目和廣播。

到神學士倒台後的20年間，阿富汗樂壇總算一片崢嶸。可惜好景不常，2021年8月，神學士重拾政權，許多音樂人只能逃往海外，留在家鄉的歌手和音樂家則時常遭到毆打和歧視。

重掌大權後，神學士祭出不計其數的禁令，除了禁止公開表演音樂，還有諸多針對女性的限制，包括須穿著從頭到腳覆蓋的長罩袍、外出須有男性親屬陪同、禁止接受大學教育、不得從事體育運動等等，族繁不及備載。

上週，美容美髮業也被勒令禁止，理由是不符合伊斯蘭信仰。

神學士 阿富汗 屠殺 伊斯蘭

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