還是半導體害的 南韓7月出口衰減16.5%甚於預期

韓國7月出口連續10個月下降，受全球需求疲軟影響，但因進口也銳減，貿易持續呈現順差仍維持。

7月出口額為503.3億美元，較去年同期下降16.5%，延續6月6.0%的頹勢。市場原估7月出口萎縮幅度為14.5%。

7月進口額為487.1億美元，較去年同期減少25.4%，使貿易順差達到1.63億美元，已連續兩個月保持順差。

南韓堪稱全球貿易健康的風向球，如今7月出口不如預期，表明需求和全球商業復甦遲緩。

其中7月半導體和石油產品出口額分別下降34%和42%，石化和鋼鐵產品的出口額也分別下降25%和10%。

儘管如此，仍有值得樂觀的跡象。晶片製造商已紛紛預測，需求歷經長期的低迷後開始回升，海外出貨將恢復成長。特別是受益於中國大陸，北京政府正計劃實施重振經濟成長的措施。