反尼日政變 美支持「強硬行動」

西非經濟共同體（ＥＣＯＷＡＳ）成員國領袖七月卅日在奈及利亞，就西非內陸國尼日政變召開緊急高峰會後，宣布制裁尼日軍政府，凍結成員國與尼日的所有商業貿易往來，並要求政變領袖一周內交出權力，否則可能動武。美國國務卿布林肯同日表明，樂見ＥＣＯＷＡＳ祭出強硬行動。

做為西方盟友的尼日民選總統貝佐姆，七月廿六日遭軍方發動政變挾持，總統衛隊指揮官查尼七月廿八日自封國家元首。

這是近年來第三場推翻非洲沙赫爾（Sahel）地區領袖的政變。伊斯蘭武裝分子自二○二○年起，已在馬利和布吉納法索引發政變，沙赫爾地區的民選總統及親西方世界領袖已逐漸減少。

布林肯對此聲明，美國和ＥＣＯＷＡＳ與非洲領袖站在相同立場，呼籲軍政府立即釋放貝佐姆及其家人，並將國家權力交還合法民選政府。法國和歐盟已暫停對尼日的安全合作和經援，德國也宣布中止財政援助與發展合作，美國更揚言祭出類似制裁。

尼日軍政府發言人阿卜杜拉赫曼則回嗆，軍政府有保衛祖國的堅定決心，並指控貝佐姆政府外長馬蘇杜曾「授權」法方出兵尼日。軍政府還反控法國正陰謀對尼日軍事干預。尼日一九六○年從法國獨立，這次政變的反法情緒強烈，上千名軍方支持者七月卅日包圍並攻擊首都尼阿美的法國大使館，高喊法國滾蛋、俄羅斯萬歲，還拆毀大使館標示牌，換上俄國與尼日國旗。

法國總統馬克宏七月卅日強烈譴責暴力行為，強調不容忍任何對法僑或法國利益的攻擊。法國外長柯隆納強調，無法接受非洲的政變風氣、必須停止。法國外交部七月卅一日聲明，巴黎僅承認貝佐姆領導的尼日政府。

尼日掌權者向來親西方，使尼日成為法國與其盟友在沙赫爾對抗伊斯蘭武裝分子威脅的最後據點。