義防長：入一帶一路是糟糕決定

義大利媒體七月卅日刊登國防部長克羅塞托訪談，他明言羅馬四年前加入中國大陸一帶一路倡議是倉促起意又糟糕的決定，對義方當時寄望的提振出口沒多少用處。

此前才傳出北京計畫十月舉行第三屆一帶一路國際合作高峰論壇時，由中國國家主席習近平出面廣邀歐洲多國領袖出席，但華爾街日報日前報導，這些領袖大多不買帳，對加強對中經濟依賴態度審慎。此外，梅洛尼七月首度以義大利總理身分訪問美國，在白宮與總統拜登舉行會談，她當時表明有求於拜登，寄望華府出手相助羅馬爭辦二○三○年世界博覽會（Ｅｘｐｏ）。

義大利前政府二○一九年簽署，成為該倡議唯一西方主要國家。義媒此前報導，梅洛尼接下來將派外交使團赴北京，尋覓最佳時機和方式，在不使義中關係緊張下，不續簽該倡議，也不影響義大利總統馬達雷拉順利出訪中國。

身為防長的克羅塞托大談經貿問題，聲稱加入該倡議是即興又糟透的決策，反而使中國對義出口大幅增加，反觀義大利對中出口卻沒類似效果。不過，他仍強調，中國的確是競爭對手，但也是夥伴，如今問題在於如何退出該倡議，又不使雙邊關係受損。

批評該倡議的人士主張，它是使北京擴張地緣政治和經濟影響力的手段之一。在七月白宮「拜梅會」後，梅洛尼宣布，其政府必須在十二月前對續簽與否做出決斷，她也正安排訪中行程。