歐盟主席首訪菲 批陸在台海作為

歐盟執委會主席范德賴恩自七月卅一日起一連訪問菲律賓兩天。日經亞洲報導，這是包括歐盟前身的各組織在內，其行政部門的首長近六十年來首度訪菲。范德賴恩當天和菲律賓總統馬可仕會談，她在聯合記者會中表明，中國大陸在台海等地展現軍力的行為，已對區域內造成影響，恐波及全球。她強調，不容許任何非法動武行為，不只在烏克蘭，印太地區也是。

兩人在歐菲聯合聲明中提到，雙方願意藉由共享資訊、進行威脅評估、打造海岸防衛隊能力等，強化與菲律賓在當地海域的安全合作。

范德賴恩說，歐洲安全與印太地區安全密不可分，當以規則為基礎的全球秩序遭逢挑戰時，所有人都受影響。使印太地區不受脅迫，是我們穩定、和平及社會繁榮的關鍵。歐菲將強化安全合作，致力打造自由開放印太地區。雙方還將重啟自貿協定談判，歐盟並將協助菲律賓發展綠能，以因應氣候變遷。

針對南海主權，范德賴恩重申支持二○一六年七月荷蘭海牙常設仲裁法院的仲裁結果，即北京對南海大部分主權的聲索無效。她指稱，該仲裁具法律拘束力，並可做為和平解決南海爭端的基礎。

另外，「范馬會」也商討重啟自二○一七年以來陷入停滯的歐菲ＦＴＡ協商。范德賴恩提到，ＦＴＡ對歐菲經濟成長及就業潛力無窮。歐盟盼分散供應鏈，降低貿易依賴個別國家的風險。俄烏戰爭凸顯歐洲對俄羅斯化石燃料過度依賴，與中國相關的貿易及供應鏈依存問題亦浮上檯面。

馬可仕也說，菲歐是想法相近的夥伴，共享民主、永續與共榮、法治、和平與穩定、人權等價值。范、馬兩人一致同意，歐菲關係將邁入新紀元。

歐盟是菲律賓第四大貿易夥伴，歐菲ＦＴＡ將成為馬尼拉繼日本後的第二個ＦＴＡ。雙方最初於二○一五年展開ＦＴＡ協商，旨在達成涵蓋關稅、非關稅貿易障礙和智財權等方面的協定，但涉及菲律賓前總統杜特蒂以掃毒為名的人權問題，造成雙方關係惡化，相關協商因此中斷。

范德賴恩另表示，歐盟將撥款四點六六億歐元（約台幣一六四億元）助菲方發展綠能、回收塑膠品，並協助菲方因應極端氣候。