衛星涵蓋全球 各國心生忌憚 台灣不敢用星鏈

美國富豪馬斯克創設的星鏈（Starlink）衛星網路迄今發射四千五百顆衛星，幾乎涵蓋地球每個角落，但馬斯克個性善變難以捉摸，烏克蘭等使用星鏈國家已感到騎虎難下，台灣也顧慮馬斯克的特斯拉電動車業務仰賴中國大陸，因此不敢用星鏈。

紐約時報報導，馬斯克在太空通訊已成為支配力最大的玩家，靠著星鏈這個全球首屈一指的衛星網路服務，穩定斂聚權力，只是幾乎沒有監督及法規可管。他任憑個人喜怒率性領導的風格，讓全球軍方及政界領袖日感憂心。

馬斯克的星鏈已有四千五百多顆衛星在地球軌道運作，占所有現役衛星一半以上，未來幾年還要增加到四萬兩千顆。星鏈母企業太空探索科技公司（SpaceX）市值將近一千四百億美元（約台幣四點四兆元），世人正剛開始體會其威力。

戰區、偏遠地帶、天災受害區要上網，經常只有星鏈可用。美國國防部是星鏈大客戶，其他國家軍方如日本自衛隊正測試星鏈。但馬斯克幾乎完全控制星鏈，已引起戒心。

五十二歲的馬斯克個性率直，忠誠度則很模糊，他一個人就能決定某客戶或國家能否取用星鏈，此外他還能靠星鏈取得敏感資訊，因為沒有其他公司或政府能就近端詳他打造出來的星鏈，外界的憂慮日益升高。

烏克蘭軍方的行動極度仰賴星鏈，但馬斯克已多次限制烏方使用星鏈服務。有一次烏軍要求開啟接近俄羅斯控制的克里米亞地區星鏈服務，遭馬斯克拒絕，影響烏軍作戰策略。去年他提出一項俄烏戰爭和平計畫，被認為傾向俄國利益。

馬斯克有時也會炫耀星鏈的能力。他四月曾說，特斯拉、星鏈和推特在手，他對全球經濟即時數據的掌握「超過任何人」。

美台官員表示，面臨中國威脅，台灣的網路基礎設施可能很脆弱，但台灣不想使用星鏈，部分原因就在於馬斯克旗下事業與中國的連結。馬斯克的主力事業特斯拉電動車，半數由上海廠生產。