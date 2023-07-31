快訊

台大心理系名譽教授黃光國辭世享壽78歲 愛徒悲痛證實

聽新聞
test
0:00 / 0:00

50多國已上線 星鏈盼遍布全球

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導

SpaceX二○一九年發射首批星鏈衛星上軌道，提供的網路服務自二○二一年正式推出，已在五十多國或地區上線，下載速度通常約可達每秒一○○Ｍｂ，軍方、電信和航空業者均爭相訂購星鏈網路。創辦SpaceX的美國富豪馬斯克發下豪語說，他預料高頻寬、低延遲網路將遍及地球各個角落。

紐約時報日前報導，一九六○年代的早期衛星體積常大如校車，繞行較接近宇宙的地球同步軌道，通訊能力受限，但星鏈的大量小型衛星屬於低軌道衛星，可連結地表的終端機，在廣泛地區提供高速網路。

過去嘗試低軌道通訊衛星的業者，多因將衛星帶上軌道的成本與技術問題難以成功。但SpaceX火箭可解決此一難題，火箭還可部分重複使用，使馬斯克掌控將衛星帶上空的直達車，有時一趟可攜帶數十枚衛星。目前SpaceX火箭幾乎每周都會搭載星鏈衛星上軌道。

星鏈網路速度匹敵許多有線網路，服務遍及美、日本、大部分歐洲及部分拉美地區。非洲則有奈及利亞、莫三比克和盧安達可獲星鏈服務，另有十多國預計明年底前跟進。星鏈網路客戶亦涵蓋郵輪與海運業者等。星鏈指稱，總訂戶已達一五○多萬個。

欲享受星鏈網路，個體訂戶需支付約六百美元（約一點九萬台幣）取得終端機，外加每月七十五美元（約二三七五台幣）的服務費，企業或政府的訂閱費較高。專家指出，該公司知悉各終端機位置及行蹤。星鏈的同行多陷入苦戰，但競爭白熱化，例如亞馬遜創辦人貝佐斯亦擁有火箭公司「藍色起源」，計畫推出古柏計畫爭鋒，但尚未成功發射衛星升空。

馬斯克 火箭 SpaceX

延伸閱讀

推特改名X後 肯伊威斯特帳號解禁了！

特斯拉也有快樂表？傳為消除「里程焦慮」對剩餘里程預估不實！

祖克柏認Threads 1億用戶流失逾半 馬斯克PO文暗較勁

睡公司賣肝也逃不過被裁員命運 「億萬富翁的馬屁精」痛批馬斯克：超沒同理心

相關新聞

美：網路設施遭陸埋「定時炸彈」

紐約時報29日報導，美國拜登政府相信，中國大陸已在美國國內的主要電力和通訊網路基礎設施，植入堪比「定時炸彈」的惡意軟體，...

忌憚星鏈影響力 各國使用避依賴

紐約時報日前引述美國哈佛大學訪問學者、國民黨前立委許毓仁報導，台灣曾和SpaceX洽談星鏈，但鑑於美國富豪馬斯克在中國大...

巴基斯坦遭炸彈攻擊！激進伊斯蘭政黨集會至少39死、逾百傷

巴基斯坦激進伊斯蘭政黨「伊斯蘭神學士協會」（Jamiat Ulema-e-Islam, JUI-F）30日於巴國西北部舉...

50多國已上線 星鏈盼遍布全球

SpaceX二○一九年發射首批星鏈衛星上軌道，提供的網路服務自二○二一年正式推出，已在五十多國或地區上線，下載速度通常約...

普亭海軍節校閱俄羅斯海軍 稱2023年將接收30艘新船艦

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）今天在他的故鄉聖彼得堡（StPetersburg）校閱戰艦和核子潛艦，並宣...

瓦格納部隊向波蘭邊境移動 加劇波蘭白俄緊張關係

波蘭總理莫拉維茨奇對瓦格納部隊向蘇瓦烏基走廊（Suwalki Gap）移動提出警告，他表示，這是對波蘭的混合攻擊，並呼籲...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦