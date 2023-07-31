50多國已上線 星鏈盼遍布全球

SpaceX二○一九年發射首批星鏈衛星上軌道，提供的網路服務自二○二一年正式推出，已在五十多國或地區上線，下載速度通常約可達每秒一○○Ｍｂ，軍方、電信和航空業者均爭相訂購星鏈網路。創辦SpaceX的美國富豪馬斯克發下豪語說，他預料高頻寬、低延遲網路將遍及地球各個角落。

紐約時報日前報導，一九六○年代的早期衛星體積常大如校車，繞行較接近宇宙的地球同步軌道，通訊能力受限，但星鏈的大量小型衛星屬於低軌道衛星，可連結地表的終端機，在廣泛地區提供高速網路。

過去嘗試低軌道通訊衛星的業者，多因將衛星帶上軌道的成本與技術問題難以成功。但SpaceX火箭可解決此一難題，火箭還可部分重複使用，使馬斯克掌控將衛星帶上空的直達車，有時一趟可攜帶數十枚衛星。目前SpaceX火箭幾乎每周都會搭載星鏈衛星上軌道。

星鏈網路速度匹敵許多有線網路，服務遍及美、日本、大部分歐洲及部分拉美地區。非洲則有奈及利亞、莫三比克和盧安達可獲星鏈服務，另有十多國預計明年底前跟進。星鏈網路客戶亦涵蓋郵輪與海運業者等。星鏈指稱，總訂戶已達一五○多萬個。

欲享受星鏈網路，個體訂戶需支付約六百美元（約一點九萬台幣）取得終端機，外加每月七十五美元（約二三七五台幣）的服務費，企業或政府的訂閱費較高。專家指出，該公司知悉各終端機位置及行蹤。星鏈的同行多陷入苦戰，但競爭白熱化，例如亞馬遜創辦人貝佐斯亦擁有火箭公司「藍色起源」，計畫推出古柏計畫爭鋒，但尚未成功發射衛星升空。