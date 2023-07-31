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美關鍵設施 傳遭植惡意軟體

聯合報／ 編譯俞仲慈田思怡／綜合報導

紐約時報廿九日報導，拜登政府確認中國大陸已在美國國內主要電力和通訊網絡，植入可謂定時炸彈的惡意軟體，若美中因台海等問題爆發衝突，北京恐趁機擾亂或拖延美軍的部署及補給行動。

在發現前述軟體後，白宮即召集軍事、情報與國安高官舉行戰情會議，全力追查並移除軟體。一位美國國會議員形容，這些軟體本質上如同一顆定時炸彈。

白宮國安會議發言人霍奇廿八日聲明，美國政府進行跨部門協調作業，全力保護國內關鍵基礎設施，如供水、管線、鐵路和航空系統等免受任何干擾。他並強調，針對聯邦政府軟體設施，美國總統拜登首度下令實施嚴格網路安全措施。但該聲明並未點名任何中國或美國國內外的軍事基地。

紐時近兩個月訪談十餘位軍方、情報和國安官員後發現，若北京在某個時間點對台動武，利用惡意軟體可使中方切斷美軍基地甚至美國一般企業及家庭的水電供應和通訊。而中國自二○二一年中以來進行的駭客攻擊，旨在因應區域衝突發生時，能阻礙美軍做出即時反應。

美國情報機構評估，中方可能認為，攻台或採取其他軍事行動時，只要美國國內基礎設施出現故障，將成為美國民眾關注焦點，屆時根本無暇顧及海外軍事衝突，因此研判中方惡意軟體的目的，就在於分散美國國內對外部事務的注意力。

美國 國安會 美軍

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