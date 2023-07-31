美：網路設施遭陸埋「定時炸彈」

紐約時報29日報導，美國拜登政府相信，中國大陸已在美國國內的主要電力和通訊網路基礎設施，植入堪比「定時炸彈」的惡意軟體，若美中因台海等問題爆發衝突，北京當局可能藉此擾亂美軍行動。這個最新發展可能再度推升美中緊張。

紐時在過去兩個月訪問十多位軍方、情報及國安官員後指出，若北京當局在某個時間點，以武力入侵台灣，勢必引爆美中衝突，這項惡意軟體可能讓中國解放軍有能力干擾美軍部署或後勤補給，甚至可讓中方切斷美軍基地、以及企業和家庭的水電供應與對外通訊。

報導指出，拜登政府內部也在辯論中方此舉的目標，一派認為若拖延美方軍事部署數日或數周，將為中方在台海衝突取得優勢，另一派認為，中方可能認為美國國內基礎設施故障，能夠分散美國民眾對海外軍事衝突的注意力。

美國當局發現這項惡意軟體後，白宮戰情室召開一系列會議，與會者包括高階軍事、情報和國家安全官員，以努力追查並根除該軟體。一名國會議員形容，該惡意軟體本質上就相當於一顆「定時炸彈」。

白宮國家安全會議（NSC）發布聲明回應紐時表示，政府正在跨部門協調，全力保護國內關鍵基礎設施免受任何干擾，保護供水、管線、鐵路和航空系統等，總統拜登也透過一系列行政命令，「首度強制要求採取嚴格的網路安全措施」。但聲明未提及中國大陸或美軍基地。

中國大陸駐美國大使館29日發表聲明表示：「我們一貫堅決反對並依法打擊一切形式的網絡攻擊。」聲明也說：「希望有關方面停止對中國進行無端指控。」