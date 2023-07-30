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美俄競逐會挺誰？俄羅斯急拉攏盟友 非洲各國反應兩樣情

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
圖為2019年第一屆俄非高峰會，當時有多達43名非洲國家領導人出席。（Photo by GovernmentZA on Flickr under C.C. License）
圖為2019年第一屆俄非高峰會，當時有多達43名非洲國家領導人出席。（Photo by GovernmentZA on Flickr under C.C. License）

美俄競逐非洲，各國立場分歧！俄羅斯總統普亭近期於俄非高峰會承諾，以提供非洲糧食、取消債務等，試圖拉攏非洲盟友。但有許多非洲領導人缺席該峰會，以表達抗議；但也有不少國家態度相當曖昧，如向來宣稱「中立」的南非，卻出現不少支持俄羅斯的行為。

非國出席人數減半

半島電視台》28日報導，俄非高峰會近期於俄羅斯境內的聖彼得堡舉行，該會議被視為非洲國家對俄羅斯支持度的考驗，但結果僅有17名非洲國家元首出席，相較上屆43個國家領導人出席的盛況，出席人數銳減。

外界研判，許多非洲國家領導人不願出席的原因可能為：俄羅斯退出《黑海穀物協議》、非洲國家受到西方世界的壓力。所以普亭也在本次峰會強調，確保向布吉納法索、辛巴威、馬利、索馬利亞、中非共和國和厄利垂亞等國，免費供應2萬5000噸至5萬噸的糧食，盼能拉攏更多的非洲盟友。

領導人態度各異

對此，有出席峰會的非洲領導人雖然沒有直接批評俄羅斯，但都強調：「俄烏戰爭應儘快結束」，也希望有更多具建設性的談判與協商。

然而，面對糧食、能源危機的罪魁禍首普亭，非洲各國領導人的態度卻截然不同，就是因為俄羅斯作為糧食主要生產國，牽動非洲的食物供應；同時，不少非洲國家領袖是靠著俄羅斯的傭兵集團來鎮壓國內的動亂。

都跟錢有關

尤其以南非為例，就能顯示非洲國家面臨的尷尬處境。《CNN》報導，在俄烏戰爭爆發之後，南非政府就宣稱對戰爭抱持「中立」的立場，但該國不僅在聯合國投票中拒絕譴責俄羅斯，更曾與俄羅斯海軍進行聯合軍演，還秘密運輸武器與彈藥到俄羅斯貨船上。

這一切的關鍵恐怕都與「經濟」息息相關，南非企業「卡拉哈里聯合錳礦」錳礦的收益驚人，而與俄羅斯寡頭企業有著緊密的財務關係。同時，非洲的法律允許私人與企業進行政治獻金遊說政府，專家擔憂，俄羅斯資金透過獻金的方式流入南非執政黨口袋，進一步影響他們的立場。

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非洲 俄羅斯 美國

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