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經濟衰退、政府專制 孟加拉民眾群起抗議

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
孟加拉29日爆發大規模抗爭，民眾因對執政黨在經濟與政治的表現不滿，要求總理哈西娜下台。（Wikimedia Commons）
孟加拉29日爆發大規模抗爭，民眾因對執政黨在經濟與政治的表現不滿，要求總理哈西娜下台。（Wikimedia Commons）

孟加拉民眾對執政黨15年統治的不滿來到臨界點！孟加拉反對黨民族主義黨29日號召上千位民眾上街抗議，要求人民聯盟的總理哈西娜，民眾指控人民聯盟2009年執政後，未改善該國經濟發展，還限制言論自由。但哈西娜拒絕辭職，政府官員也否認有囚禁異議分子，孟加拉正陷入政治動盪。

抗議蔓延1公里

根據《半島電視台》報導，民族主義黨29日號召民眾上街抗議，抗議人潮蔓延首都達卡的主要道路整整1公里，也讓孟加拉警方部署8千人防止抗議民眾失控。民族主義黨的秘書長阿拉姆格表示，盼透過發動抗爭，讓反對勢力擴大，抗議人潮凸顯人民已經不希望哈西娜執政。

民族主義黨也指控人民聯盟在2018年將黨魁、前首相賽亞以貪汙罪名逮捕的行為是找藉口打壓反對黨，讓孟加拉愈來愈專制，同時還無法改善人民的生活。由於孟加拉憲法2011年規定，孟加拉國會可以成立無黨籍的臨時政府，以進行國會改選，反對派便要求發動這項規定，要執政15年的哈西娜下台。

人權紀錄不佳

不過哈西娜拒絕下台，並聲稱反對黨的要求違憲。警方也聲稱政府並沒有逮捕抗議民眾，但有新聞指出，警察在29日拘留部分抗議民眾，現場也有爆發許多衝突。除了國族主義黨，還有很多反對派也表達對執政黨的不滿。大貨車司機阿里受訪時認為，執政黨的貪污拖累該國經濟，民眾買不起日用品、一直缺電，希望政府趕快下台。

哈西娜自2009年執政，但在2014年與2019年的選舉反對黨都有批評選舉過程不公開透明，聯合國也曾要求孟加拉改善人權紀錄與舉行公平選舉。但由於執政黨勢力太大，美國還有國會議員寫信給聯合國，呼籲聯合國在孟加拉選舉期間進駐，以維護選舉公正與選後的和平。

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孟加拉 聯合國

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