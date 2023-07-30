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日防衛省：中俄10艦穿宗谷海峽

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
日本防衛省通報，28至29日共有10艘中俄海軍艦艇穿越宗谷海峽。圖為共軍的飛彈驅逐艦貴陽號、齊齊哈爾號。(取自日本防衛省統合幕僚監部網站）
日本防衛省通報，28至29日共有10艘中俄海軍艦艇穿越宗谷海峽。圖為共軍的飛彈驅逐艦貴陽號、齊齊哈爾號。(取自日本防衛省統合幕僚監部網站）

中俄兩國海軍廿八日展開第三次海上聯合巡航，日本防衛省統合幕僚監部昨天發布消息稱，廿八至廿九日共有十艘中俄海軍艦艇穿越北海道與薩哈林之間的宗谷海峽，從日本海駛入鄂霍次克海。

日本共同社報導，日本防衛省統合幕僚監部廿九日指出，廿八日下午三點前後，中俄十艘艦船在北海道禮文島西南約二百公里海域航行，此後北上並朝東穿過宗谷海峽。十艘艦艇中的其中九艘曾於十八至廿三日期間，在日本海實施射擊等訓練。

根據日本防衛省通報資料，十艘艦船為中俄各五艘，解放軍的五艘艦艇分別為052D型飛彈驅逐艦貴陽號、齊齊哈爾號；054A型飛彈護衛艦棗莊號、日照號，以及903A型綜合補給艦太湖號。俄羅斯派出的是驅逐艦、護衛艦及補給艦。實施聯合訓練的是其中九艘，另一艘是俄羅斯的補給艦。

大陸國防部日前宣布，根據中俄兩軍年度合作計畫，兩國海軍艦艇編隊將於近日在太平洋西部和北部相關海域舉行海上聯合巡航。此次行動不針對第三方，與當前國際和地區局勢無關。俄羅斯太平洋艦隊信息保障處廿八日發布消息指，雙方海軍的艦艇已開始在太平洋聯合巡航。

另，日本政府廿八日發布新版「防衛白皮書」，將大陸的軍事動向描述為「前所未有的最大戰略挑戰」，稱中方大幅增加國防費、加快軍力發展，在東海、南海「單方面改變現狀」，威脅台海和平穩定等。對此，大陸國防部新聞發言人譚克非昨天回應表示，白皮書刻意渲染所謂「中國軍事威脅」，敦促日方停止不負責任的言行，摒棄以鄰為壑的零和對抗思維。

譚克非稱，台灣是中國的台灣，「一個中國原則」事關中日關係政治基礎，是不可逾越的底線。他反嗆日本：日方在台灣問題上對中國人民負有嚴重歷史罪責，近年來不但不反躬自省，反而不斷干涉中國內政，違反國際關係基本準則，違背中日四個政治文件精神，破壞中日關係政治基礎，加劇台海地區局勢緊張，這是極其錯誤和危險的。

日本防衛省通報，28至29日共有10艘中俄海軍艦艇穿越宗谷海峽。(取自日本防衛省統合幕僚監部網站）
日本防衛省通報，28至29日共有10艘中俄海軍艦艇穿越宗谷海峽。(取自日本防衛省統合幕僚監部網站）

日本 海軍 俄羅斯

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