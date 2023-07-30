習近平致信金正恩 重提「抗美援朝」

中共中央政治局委員、全國人大常委會副委員長李鴻忠應邀率中國黨政代表團廿六日訪問朝鮮（北韓）。李鴻忠轉交了中共總書記習近平致金正恩的親署函。習近平稱，發展好中朝關係，始終是中國黨和政府堅定不移的方針。

新華社報導，習近平在親署函中指出，七十年前，中國人民志願軍同朝鮮人民和軍隊一道贏得抗美援朝偉大勝利，用鮮血凝結成偉大戰鬥友誼。無論國際風雲如何變化，維護好、鞏固好、發展好中朝關係，始終是中國黨和政府堅定不移的方針。

金正恩在平壤會見李鴻忠。朝中社廿九日報導，金正恩對習近平「派黨政代表團出席朝中兩國共慶勝利的活動，還發來含有良好祝願的親筆信再次表示謝意，並衷心感謝中國共產黨、中華人民共和國政府以及全體中國人民用鮮血支援我國革命戰爭，始終支持和聲援我們黨和人民的正義事業」。

金正恩指出，「中國黨和政府在全面建設中國特色社會主義現代化國家的新征程上取得了舉世矚目的成就，相信兄弟的中國黨和人民在習近平同志的英明領導之下，必將實現中華民族偉大復興夢」。