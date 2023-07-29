日本新版防衛白皮書 點名中國大陸是最大戰略挑戰

日本防衛大臣濱田靖一廿八日公布二○二三年版防衛白皮書，表明對日本而言，中國大陸是最大戰略挑戰，措辭比去年版「國際社會強烈關切」加強，更嚴重關切共軍和俄軍在日本周邊聯手行動，直指是對日本示威。另外，在美中戰略競爭日益激烈及台灣局勢日趨緊張下，強調日方有必要保有攻擊敵方飛彈發射基地等目標的反擊能力，並強化續戰能力。

日本朝日新聞報導，新版白皮書在分析各國軍事情勢方面，單一國家所占頁數最多的就是中國、共卅一頁。

紐約時報廿八日報導，鑑於對安全愈來愈大的擔憂，已使日方重新思考其長達數十年來對和平主義的承諾。

由於愈來愈不確定的安保環境，白皮書凸顯日本與南韓軍事合作。但白皮書將竹島（南韓稱獨島）列固有領土，南韓外交部廿八日提出抗議，召見日本駐韓公使。

大陸外交部發言人毛寧廿八日答覆官媒提問說，白皮書干涉中國內政、兩岸軍事平衡完全是假命題、刻意渲染中國威脅、製造地區緊張，中方已向日方嚴正交涉。

白皮書強調，截至二○二七年度五年內，將投入四十三兆日圓（約九點八兆台幣）防衛經費，是其自二戰以來最大規模。