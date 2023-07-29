傳APEC禁港特首出席 拜習會添變數

三位知情美國官員向華盛頓郵報表示，白宮將禁止香港特首李家超出席今秋在美國舉行的亞太經濟合作會議（ＡＰＥＣ）領導人非正式會議，有分析家認為中國大陸國家主席習近平可能也會缺席，將成總統拜登致力重設對中關係的最新考驗。

白宮發言人拒絕評論此事，僅稱「我們期盼所有ＡＰＥＣ成員代表團都能夠根據美國的法律與規章參與」。

中國外交部發言人毛寧廿八日在例行記者會上回應：「眾所周知，ＡＰＥＣ東道主負有讓所有成員代表順利參會的責任和義務。美方對包括李家超行政長官在內的中方人員實施非法無理制裁，本就是嚴重違反國際關係基本準則的霸凌行徑。中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已提出嚴正交涉。」

中共全國人大常委會二○二○年通過港版國安法，引起國際譴責。港版國安法付諸實施後，時任保安局局長的李家超連同其他十位陸港官員遭到川普政府制裁，但北京二○二二年欽點高升政務司長的他接替林鄭月娥出任特首，以繼續批評人士口中的鎮壓行動。

因為此事敏感，美國官員要求匿名受訪。他們表示，李家超受到制裁並未妨礙香港參加ＡＰＥＣ，可派其他高級代表與會。官員還說，因下令入侵烏克蘭而於二○二二年受到制裁的俄羅斯總統普亭也將被排除在ＡＰＥＣ峰會之外。

ＡＰＥＣ年度峰會今年十一月在舊金山舉行，此時也正值美中兩大強權凍結的雙邊關係處於微妙的解凍期之際，有分析師認為，白宮不讓李家超與會可能促使習近平同樣缺席他跟拜登已預期碰面的ＡＰＥＣ峰會，但其他分析師預期習近平仍將出席，因為經濟前景已明顯黯淡的中國大陸會想要投射領導能力，以試圖恢復全球投資人的信心，並且對內展示習近平正有效管控中美關係。

路透六月曾報導，美國一個兩黨國會議員組成的小組敦促國務院禁止李家超參加ＡＰＥＣ峰會，理由是七月二十八日退休的副國務卿薛曼以書面確認正計畫邀請李家超「以促進區域經濟對話」，國務院則在一周後收回了這分聲明，稱「該答覆的不正確版本無意間被傳到國會」。

一位熟知拜登政府想法的人士表示，有關拜登政府官員正緩慢推動政策措施以討好北京的講法不實，並把禁止李家超參加ＡＰＥＣ峰會作為例子，「想要參與激烈的競爭、負責任管控，這十分重要，但我們不會停止做需要做的事情以保護自己跟維護我們關心的價值」。