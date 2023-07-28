中俄第3次海上聯合巡航 已在日本海開始

共軍與俄軍第3次海上聯合巡航，經大陸國防部發布消息後，已經有所進展，目前兩軍已於海參崴附近的日本海海域開始聯合巡航，預計將會行經太平洋西部與北部海域。

據央視軍事28日消息，指當天俄羅斯國防部宣布，雙方海軍艦艇編隊開始在太平洋海域進行第3次聯合海上巡邏。此前在7月26日，大陸國防部宣布，根據兩軍年度合作計畫，兩國海軍艦艇編隊將於近日在太平洋西部和北部相關海域舉行海上聯合巡航。此次行動不針對第三方，與當前國際和地區局勢無關。

而俄羅斯衛星通訊社28日援引俄羅斯太平洋艦隊信息保障處發布的消息表示，雙方海軍的艦艇已開始在太平洋聯合巡航。消息指出，在俄國海軍和共軍海軍的艦艇離開海參崴後，在位於日本海的彼得大帝灣（Peter the Great Gulf）海域組建了一支聯合部隊，該部隊已開始沿著雙方先前商定的路線前進。

消息還指出，聯合巡航隊的目標是加強俄羅斯和中國大陸之間海軍合作，維護亞太地區和平與穩定，監測海域並保護俄羅斯和中國海上經濟活動的設施。

據表示，在巡邏期間，雙方海軍將以不同隊形航行，組織部隊進行各種防禦，在航行中補充水和燃料，執行反潛任務，還將進行直升機在艦艇甲板上起降。這些艦艇上的船員還將與太平洋艦隊和共軍海軍航空兵的飛機進行互動。

2023年以來，共軍與俄軍已進行多次合作跟交流，包含首度將在太平洋西部、日本海、東海相關空域組織的「聯合空中戰略巡航」，延伸到第二日；雙方也甫於7月23日完成為期4天的「北部．聯合」海空聯演，演習主題是「海上戰略通道安全」。