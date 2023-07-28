南韓可疑國際包裹逾3600件！韓警：不含危險物質

荷蘭首相呂特因難民政策無法達成政府共識，而在7月上旬宣布內閣總辭，以及自己退出政壇——呂特是荷蘭王國史上在任時間最長的首相，掌權13年，現今荷蘭政壇無人的影響力能出其右，他的下台無疑導致一定時間內的權力真空。而在荷蘭飽受難民問題所苦的此時，右翼勢力趁勢興起，極端政黨是否將帶領荷蘭，成為歐洲又一個「往右走」的國家？

2023-07-28 13:25