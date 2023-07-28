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南韓可疑國際包裹逾3600件！韓警：不含危險物質
南韓各地21日起收到大量可疑國際包裹，引發民眾恐慌，這些包裹為由中國海運來台後轉寄。對此，南韓警察廳28日表示，國防科學研究所已進行檢測，確認這些包裹不含危險物質。
韓聯社報導，南韓警察廳28日表示，國防科學院此前針對「可疑國際包裹」進行化學、生物、放射性檢測雖顯示皆未異常，但有收件人出現嘔吐、眩暈等症狀，科學院前一天再度進行「未知樣品」檢測後，確認不含危險物質，警方也決定結束包裹與恐攻關聯性的調查。
警方研判，此次可疑國際郵件案屬於意在偽造網購商品評價的「刷單詐欺」（brushing scam），目前有關當局正在調查該行為是否涉及擅自收集個人資訊等嫌疑。警方指出，由於這些可疑國際郵件多數來自中國，經台灣中轉進入南韓，警方已請求中國公安部門協助調查。
據南韓警方統計，截至當地時間27日上午5時，警方共接獲3604件可疑國際郵件。
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