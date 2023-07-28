義大利總理：拜登無意干涉「一帶一路」決策

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）週四（7月27日）抵達華府，在白宮與美國總統拜登（Joe Biden）舉行會談，雙方表示將加強合作以應對北京，並討論了義大利與中國簽署的「一帶一路」倡議投資協定。

彭博社及路透社報導，梅洛尼會後向媒體表示，拜登完全信任（fully trust）義大利與中國所建立的平衡關係，且華盛頓的態度並非要對義大利的對華決策指手畫腳。她並強調，義大利「將在12月的最後期限之前，就是否退出『一帶一路』倡議做出決定」。

2019年，義大利與中國簽署了「一帶一路」，成為七國集團（G7）中唯一加入該倡議的國家，引起美國和歐盟的反彈。該協議將於2024年3月到期，若簽約雙方未提前3個月、即今年底提出異議，將自動續簽5年。

彭博社指出，梅洛尼作為極右翼領導人，不斷巧妙地重塑與中國的外交關係；據悉，梅洛尼正設法在不引起北京報復的情況下退出「一帶一路」，並透過私下管道不斷向美國保證此事。

不過梅洛尼在會後也重申，「與北京保持建設性對話至關重要」。據報，羅馬正在醞釀一項戰略，設法擺脫該倡議。而今年5月，梅洛尼曾表示不續約該倡議也能與北京保持良好關係。

此次訪美期間，梅洛尼更透露她預計將在下一場外交行程中出訪中國，並可能會晤中國國家主席習近平。

加深關係以應對中國

梅洛尼與拜登在會後發表共同聲明，重申了美國和義大利之間「不可動搖的聯盟、戰略夥伴關係和深厚友誼」，並強調維護台海和平穩定的重要性、承諾將就中國帶來的機遇和挑戰，加強雙邊和多邊磋商。

梅洛尼也在會中表示，美國是「歐盟之外最重要的貿易夥伴」，並呼籲各國應採取公平貿易，避免損害勞工權利及安全。此言被貿易專家解讀為在劍指中國。

路透社報導，拜登對梅洛尼的到訪表示歡迎，並稱兩人已經「成為朋友」。會談中，拜登也提到美國與義大利去年推動了超過1000億美元的貿易額，「在我看來，沒有理由不持續這樣的關係」，強調願與義大利持續加深經貿連結。

會上，拜登還邀請負責經濟事務的官員一同出席，其中包括商務部長雷蒙多（Gina Raimondo），而該部門率先對銷往中國的高科技產品實施了出口管制。

去年，七國集團也正式啟動了「全球基礎設施和投資夥伴關係」（ the Partnership for Global Infrastructure and Investment），作為「一帶一路」倡議替代方案。今年5月在日本七國集團領袖峰會上，各國也表示正在努力「減少對其他國家的過度依賴」，但「不會脫鉤」。

雙方還談了什麼？

路透社分析，受邀訪問白宮是義大利總理的例行公事，但這對去年10月甫上任的梅洛尼來說，是展現強硬態度的時機，因為義大利將於2024年擔任七國集團的輪值主席國。在中國勢力擴張和俄烏戰爭這2大議題上，義大利因立場不夠強硬而遭受批評。

彭博社指出，雖然梅洛尼從未動搖過對烏克蘭的支持，但在其聯合政府中有部分政黨，包含反移民民粹主義的政黨聯盟（the anti-immigrant League）和義大利力量黨（Forza Italia），過去與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）保持著友好關係。

在共同聲明中．美國與義大利再次重申將與烏克蘭站在一起，共同抵禦俄羅斯的非法侵略。聲明寫道，「只要需要，美國和義大利將繼續向烏克蘭提供政治、軍事、財政和人道主義援助」，並充分尊重烏克蘭的主權和領土完整。

不過，雙方在部分議題上仍意見分歧。路透社報導，拜登迴避了有關LGBTQ族群權利的相關問題，並針對義大利如何妥善處理來自非洲移民進行討論。

（彭博社、路透社、美國白宮網站）

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