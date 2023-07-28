快訊

長壽金魚「活到23歲」！時間剩不多了...飼主全程陪伴送牠去彩虹橋淚崩

福原愛陷離婚風暴！驚現工作危機恐落「人間地獄」！

不是信義區！最貴運動宅出列 單價「破百」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

普亭拿他沒轍？兵變失利後 普里格津首次在俄境內公開露面

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
瓦格納集團頭目普里格津(圖右)27日現身俄羅斯聖彼得堡，出席第二屆俄非峰會，並與一名中非共和國高階官員會面。取自臉書
瓦格納集團頭目普里格津(圖右)27日現身俄羅斯聖彼得堡，出席第二屆俄非峰會，並與一名中非共和國高階官員會面。取自臉書

俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」領導人普里格津（Yevgeny Prigozhin）兵變失利後，去向一度成謎，據傳已遷往白俄羅斯扎根，最新消息指出，普里格津27日現身俄羅斯聖彼得堡，出席第二屆俄非峰會，並與一名非洲國家政要會面。

金融時報報導，普里格津持續在俄羅斯境內現身，表明他依然是克里姆林宮的重要一角，且截至目前，俄羅斯總統普亭不願意或是無法將他排除在克宮之外。

第二屆俄非峰會27日至28日在聖彼得堡舉行，普里格津被拍到與出席峰會的中非共和國的高階官員馬普卡（Freddy Mapouka）握手。

這張照片由瓦格納在中非共和國的重要人物德米特里．賽蒂（Dmitry Syty）在其臉書上發布，並寫道：「大使先生與我分享了俄非峰會的首批照片。我們看到了熟悉的面孔。」

賽蒂是俄羅斯駐中非共和國大使館的負責人，活躍於中非共和國，一周前受到美國、歐盟和英國製裁，是與普里格津有往來的幾名俄羅斯公民之一。

聖彼得堡當地媒體則稱，這張照片拍攝於聖彼得堡市中心的一家酒店內，該酒店由普里格津家族所擁有。俄非峰會期間，這家酒店已被預訂一空。

CNN報導，這是瓦格納上個月發生兵變以來，普里格津首次在俄羅斯境內公開露面，上一次公開露面據悉是7月19日，當時影片顯示他出現在白俄羅斯境內。

普里格津 瓦格納集團

延伸閱讀

烏克蘭東南部反攻戰事加劇 普亭：烏軍推進「並未成功」

瓦格納集團把非洲當「搖錢樹」 在俄羅斯兵變失敗不影響發展

普亭擬10月訪中 出席「一帶一路」論壇

【專家之眼】為何普亭不出席南非金磚峰會實體會議？

相關新聞

普亭拿他沒轍？兵變失利後 普里格津首次在俄境內公開露面

俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」領導人普里格津（Yevgeny Prigozhin）兵變失利後，去向一度成謎，據傳已遷往白俄...

7月將成史上最熱月！ 聯合國秘書長示警：進入全球沸騰時代

科學家27日證實，今年7月即將成為有記錄以來最熱的月份。聯合國（UN）秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）...

日本氣象廳：新颱「卡努」下周二變強颱 就在台灣東北方

綜合日本共同社、「沖繩電視台放送」及福井新聞等多家日媒28日報導，日本氣象廳根據當天凌晨3點（以下均為日本時間，比台灣快...

習近平會見印尼總統 加強雙邊經貿與合作

中國國家主席習近平週四（27日）在中國成都，會見了參加2023年成都世界大學生運動會（世大運）開幕式的印尼總統佐科（Joko Widodo），表明願意加強中國和印尼的戰略合作，雙方還討論了包括印度尼西

日防衛白皮書高度關注台灣 指中國為空前最大戰略挑戰

日本基於去年底通過的國家安全保障戰略3文件所擬定的新版防衛白皮書今天出爐，內容強調日本的安保環境正進入新的危機時代，有必...

華郵：美國白宮已決定 禁止香港行政長官李家超出席APEC峰會

華盛頓郵報27日引述消息稱，白宮已決定禁止香港行政長官李家超出席11月在加州舊金山舉行的亞太經濟合作會議（APEC）。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦