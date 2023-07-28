美不常設基地 巴紐：抗中輪不到我們

首位造訪巴紐的美國現任國防部長奧斯丁廿七日於南太平洋島國巴布亞紐幾內亞（巴紐）訪問期間表示，美國不會尋求在巴紐建立常駐軍事基地，但將依據新簽署的防禦協議，協助強化巴紐軍防能力。

巴紐總理馬拉普表示，美國在菲律賓、南韓等更靠近中國大陸的地方都有基地，輪不上巴紐當抗中第一線。

美國總統拜登五月訪巴紐時簽署雙邊國防合作協議，美國將在未來十五年協助巴紐翻新軍事及民用海、空港。奧斯丁與馬拉普會晤後，依據另一份海上執法協議宣布，美國海岸防衛隊船艦將於八月抵達巴紐。

法國總統馬克宏廿七日晚間也抵達巴紐，成為首位訪問巴紐的現任法國總統。馬克宏同日在巴紐鄰國萬那杜發表演說警告，「新帝國主義」正逐漸浮現太平洋地區，考驗小型島國的海洋及經濟主權。

路透指出，美國與盟邦正試圖阻止太平洋島國與中國大陸建立安全關係。中國大陸是該地區基礎建設的「大金主」，在台海局勢日益緊張、北京去年與索羅門群島達成安全協議後，已引發西方國家擔憂。

美、巴協議將允許美國海岸防衛隊巡邏巴紐廣闊的專屬經濟海域，且授權美國在巴紐部署軍隊及軍備。奧斯丁在記者會上表示，美國不尋求在巴紐建立常駐基地，但將協助巴紐軍防現代化、提高協同工作能力，確保巴紐能捍衛自身利益。

美巴國防合作協議尚待巴紐國會通過，部分反對人士擔心協議將惹惱巴紐重要經貿夥伴中國大陸。馬拉普表示，美國在菲律賓、南韓等更靠近中國的地方都已設有基地。「不需要巴紐的土地作為發射台」。