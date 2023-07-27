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新加坡政壇連爆醜聞 副總理宣示決心

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導
副總理黃循財被視為接任新加坡總理的人選。(Photo by Lawrence Wong Facebook)
副總理黃循財被視為接任新加坡總理的人選。(Photo by Lawrence Wong Facebook)

新加坡政府需更加努力贏得人民信任！由於新加坡政壇日前爆發議長婚外情及部長涉及貪污被捕，造成當地人民對於政府清廉的形象開始質疑。對此，副總理黃循財受訪時再度重申，會更努力贏回人民信任。

雷雨、高溫影響班機

據《BBC》報導，人口500萬人的新加坡長期以來就以政府廉潔治理而備受外界肯定，該國的政治領導人的薪水，也是全球最高，政府官員薪資優渥。不過，稍早傳出交通部長易華仁與當地飯店大亨王明星因涉及貪污被捕，讓外界震驚。

不僅如此，更早之前，新加坡國會前議長陳川仁與議員鍾麗慧爆出婚外情雙雙辭職，人民除了吃驚，還質疑政府太不透明。

對此，黃循財表示，「我們一直公開透明處理這些案件，全面調查並決心向公眾提出完整說明。這些事件是執政黨及政府倒退。」他也重申貪污調查局會維持其獨立性，「我相信新加坡人對調查局的工作會完全信任。過去一直以來，其成就斐然，而且我們對貪污保持零容忍。」

衝擊執政黨形象

政治分析師認為，這幾起事件會破壞人民對長期執政的人民行動黨的支持，該黨自1959年來便執政到如今，在國會93席位中握有83個席次。黃循財表示，他會加倍努力重新贏得新加坡人的信賴，「如果我有機會接下國家的領導權，這不只是攸關我個人，我還必須贏得新加坡人民的信任。」

總理到議會報告

據《南華早報》報導，黃循財是在去年被任命為人民行動黨下一任領導人，等於已成為下一任新加坡總理必然人選。針對議員及官員爆發醜聞，他表示，現任總理李顯龍預計下週在議會報告議員時會透露更多細節。

至於外界質疑政府延後公布易華仁被捕的消息，黃循財則表示，最初的聲明是根據貪污調查局做出判斷，「他們有調查上的考量，是由該局來判斷。經過幾天後才公布部長被逮捕一事。」

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新加坡 黃循財 貪污

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