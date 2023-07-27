快訊

住一晚230萬！全球最貴飯店套房在賭城 網酸根本不值得

杜蘇芮10級暴風圈來襲 金門縣府宣布28日停止上班上課

快訊／江宏傑現身記者會宣布告贏福原愛 有利判決出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

住一晚230萬！全球最貴飯店套房在賭城 網酸根本不值得

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
套房擁有超長沙發，可容納40至50人。截自YouTube
套房擁有超長沙發，可容納40至50人。截自YouTube

美國「賭城」拉斯維加斯的「棕櫚賭場度假村」（Palms Casino Resorts）的最高級房型，兩晚要價15萬美元（新台幣465萬元）起，為全世界最貴的住宿房型，有不動產經紀人和YouTuber特地前往參觀並拍片大肆讚嘆，對此，網友似乎不埋單，認為「根本不值」。

紐約郵報報導，這間最貴豪華套房「Empathy Suite Sky Villa」位在棕櫚賭場度假村頂部兩層，由英國著名前衛藝術家赫斯特（Damien Hirst）所設計，占地面積達836平方公尺，房間內包括六件赫斯特的原創作品，光是藝術品就要價3600萬至3900萬美元。

YouTuber耶爾馬澤（Enes Yilmazer）5月發布參觀影片，稱房內有兩間特大號床臥室、私人游泳池和天台，還能透過落地窗欣賞拉斯維加斯大道的壯麗景色。

套房空間以蝴蝶為主題，還配有24小時全天候管家、遊戲間、私人電影院、鹽療室、健身房和兩間按摩室。

耶爾馬澤在影片中從房間的主休息區開始介紹，指著舖有金星灰色大理石的地板和他見過有史以來「最長的沙發」，稱光是這個空間就可以招待至少40至50人。

此外，耶爾馬澤說，這間套房最酷的特色為，從陽台延伸出去的懸臂式室外泳池，可以邊游泳邊俯瞰拉斯維加斯大道。

儘管耶爾馬澤將畫面形容得口沫橫飛，但許多網友並不埋單，稱藝術品令人作嘔，過高的價格與對拉斯維加斯的期望一樣華而不實，也有網友笑道，無法設計出比這間更醜的套房，稱如果房內擺滿IKEA的家具效果會更好。

拉斯維加斯的「棕櫚賭場度假村」最高級房型，兩晚要價15萬美元（新台幣465萬元）起。截自YouTube
拉斯維加斯的「棕櫚賭場度假村」最高級房型，兩晚要價15萬美元（新台幣465萬元）起。截自YouTube

套房 拉斯維加斯

延伸閱讀

歐陽妮妮喜曬BLACKPINK合照　網酸「有錢人就是不一樣」

影／救護車出不去...轎車警分局旁違停擋道 網酸：可直接開單了吧？

日本冷氣室外機不掛牆！他見1景象驚呆 網酸：台灣拿來蓋違建

高雄冰店害集體中毒、網酸「孕婦不吃冰是常識」 婦產醫釋疑

相關新聞

住一晚230萬！全球最貴飯店套房在賭城 網酸根本不值得

美國「賭城」拉斯維加斯的「棕櫚賭場度假村」（Palms Casino Resorts）的最高級房型，兩晚要價15萬美元（...

日本多地迎「災害級高溫」！京都飆40度 北海道發布中暑警報

日本大範圍地區27日持續出現災害級高溫，九州至北海道等地區氣溫最高可達攝氏35度以上，京都等部分地區則可能達到攝氏40度...

烏克蘭國會議員稱病去馬爾地夫度假被抓包 已遭調查、最高判3年徒刑

英國廣播公司(BBC)報導，烏克蘭國會議員艾瑞斯托夫（Yuriy Aristov）稱病飛馬爾地夫度假被抓包，遭國家調查局...

尼日士兵闖國家電視台宣布政變！ 總統貝佐姆遭衛隊扣押

英國廣播公司報導，西非國家尼日總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）26日遭衛隊扣押，當天稍晚，尼日士兵闖國家電視台...

西非政變的動盪輪迴：尼日軍隊奪權，扣押總統、關閉國界

「軍方發動政變接掌尼日，西非動盪不斷。」西非國家尼日7月26日發生政變，總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）遭到軍方扣押，其後軍方發言人阿卜杜拉赫曼（Amadou Abdramane）上校於晚間在國家電視台宣布政變消息、廢黜貝佐姆、實施宵禁、暫停所有公部門機構運作，國家邊界也遭關閉，以防外國干預。軍方表示，發動政變的原因是「國家安全局勢惡化」。貝佐姆政府是西方在西非對抗伊斯蘭武裝份子的重要盟友，西非近年不斷經歷聖戰及政變，此次已是西非地區自2020年以來的第6次政變，貧窮與政治動盪持續威脅著該地區。

包士可：赴中逾百次後 季辛吉應訪問民主台灣

中國國家主席習近平上週拒絕會見美國氣候特使凱瑞，前美國國務卿季辛吉卻獲高規格接待。習近平稱讚季氏「眼光卓越」，還盼他繼續...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦