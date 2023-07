布林肯出訪南太平洋 憂中國「掠奪性」經濟行為

「我現在成了死神,世界的毀滅者。」("Now I am become Death, the destroyer of worlds.")1945年清晨,當人類史上首次核試驗成功時,理論物理學家奧本海默(J. Robert Oppenheimer,另一音譯為歐本海默)曾經引用《薄伽梵譚》的這句話。

2023-07-27 11:08