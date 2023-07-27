布林肯出訪南太平洋 憂中國「掠奪性」經濟行為

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）週三（7月26日）出訪太平洋島國湯加，批評中國在進行「充滿問題的行為」，並對此向南太平洋各國發出警告。

「我想我們看到的一件事是，隨著中國擴大參與（印太）區域事務，在我們看來，有些行為越來越有問題。」布林肯主張中國在推動「一些掠奪性經濟活動」，而且中國投資的方式「實際上會破壞好的治理、助長腐敗行為」。

在記者會上，布林肯表示美國並不反對中國參與此區域的事務，但認為中國的投資應該透明。

布林肯是首位訪問湯加的美國國務卿，他出席了美國駐湯加首都努庫阿洛法（Nukuʻalofa）的大使館落成典禮。該使館今年5月正式開館。在太平洋地區，美國正在加強外交方面的努力，抗衡中國日益增長的影響力。

布林肯6月起先後造訪中國和印度尼西亞，這次訪問湯加是他過去2個月來第3次訪問印太地區。值得一提的是，本週一（24日）法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也展開南太平洋之旅，行程包含巴布亞新幾內亞、瓦努阿圖等國，主張要在美中的大國角力之間，替太平洋提供「其他的選擇」。

湯加欠中國約1.3億美元 引西方憂慮

湯加王國屬於波利尼西亞島群，人口約10萬人。湯加欠中國的巨額債務達到1.3億美元（1.174 億歐元），幾乎佔其國內生產總值的三分之一。

布林肯出訪湯加時，針對中國的援助和投資發出警告，稱這類資金往往帶有附加條件。不過，湯加首相索瓦萊尼（Siaosi Sovaleni），表示，該國今年已開始償還債務，並不擔心與中國的關係。他說，中國的投資主要集中在基礎設施等發展項目。

布林肯稍早會晤了湯加首相索瓦萊尼討論雙邊關係及其他區域與全球議題。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）透過聲明表示，布林肯向湯加概述了美國如何履行承諾。去年9月，美國總統拜登在華府與太平洋島國領袖舉行歷史性的峰會，當時曾承諾要加強美國在當地的外交活動並促進發展；第2次的峰會預計今年9月登場。米勒補充道，布林肯這次赴湯加也強調了美國對協助太平洋應對氣候危機的努力。

據美聯社報導，美國國務院14日已通知國會，未來5年內將在4座美國駐太平洋島國的使館（索羅門群島、湯加已設立使館；瓦努阿圖、基裡巴斯等國也將設使館）增設人員，並提高設施營運的花費。相較之下，在美國承認的12個太平洋島國之中，中國已在8國設立永久的駐外館舍，對此美國認為應迎頭趕上。

去年5月，中國外長王毅曾出訪太平洋島國，簽署一系列雙邊協議，但有一項關鍵的多邊區域安全與經濟發展協議最終破局。

布林肯出訪湯加之際，美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）來到了巴布亞新幾內亞。與此同時，路透社26日獨家報導引述美國官員說法稱，美國的海岸防衛隊正與太平洋國家商討，擴大美國在海上執法扮演的角色，容許美國官員在其經濟海域內登船、檢查是否有非法行為。

奧斯汀是首位造訪巴布亞新幾內亞的美國防長，他週四（27日）宣布自今年8月起，美國將在巴布亞新幾內亞部署海岸防衛隊船艦，加強取締非法捕魚、走私等海上執法的合作。

布林肯出訪新西蘭與澳大利亞

週四（27日），布林肯接著前往新西蘭，並提出新西蘭參與美英澳防務同盟（AUKUS）的可能性。他說：「若新西蘭和其他夥伴接下來認為適當，參與的大門是敞開的。」

新西蘭總理希普金斯（Chris Hipkins）表示，只要不參與開發核動力潛艦，新西蘭對於在AUKUS之中扮演某種角色「持開放態度」。法新社指出，新西蘭自1980年代起，已走向無核化；相反地，該國更關注網路、人工智能（AI）、高超音速武器等方面的防務合作，這些領域屬於AUKUS協議內的「第2大支柱」。

中國強烈反對AUKUS，批評其破壞區域穩定。新西蘭外長馬胡塔（Nanaia Mahuta）說，目前尚未針對AUKUS達成任何協議，且相關提案都須先經該國內閣商議。

結束新西蘭行程之後，布林肯將前往澳大利亞，與奧斯汀一同會晤澳洲外長與防長。近期美國與澳洲正舉行大規模軍演；上週六（22日），美國在澳洲雪梨舉行了軍艦服役儀式，這是美國海軍艦艇首次在外國港口服役。

（美聯社、路透社、法新社）

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