美擬設飛彈防禦 關島居民反彈

英國衛報報導，時值印太地區因美中關係而陷緊張，美國國防部計畫投注十五億美元（約新台幣四百七十三億元）在關島打造三百六十度全方位防空、飛彈防禦設施，但該計畫備受當地居民抨擊，認為將使關島成敵方目標。關島是美軍「第二島鏈」的中心。

美國國防部採購部門「飛彈防禦署」（ＭＤＡ）一月與美國洛克希德馬丁公司達成合約，要求於關島開發飛彈防禦系統，計畫二○二七年以前完成，各處興建地點將從二十個潛在位置中選擇，但計畫的反彈聲音漸起。

關島居民普遍反對興建該系統，擔心將使關島捲入潛在衝突，另也憂心衝擊環境和原住民文化。關島大學政治學助理教授庫柏表示：「美軍布局將讓關島成為目標」，擔心若開戰，關島將淪攻擊對象。

庫柏批評軍方雖聲稱意在「防禦」，卻正在進行將進攻性飛彈放到關島的計畫。成立智庫「亞太島嶼安全中心」的前關島聯邦眾議院代表恩德伍德亦批評，關島正被用來當作開發飛彈防禦的實驗場。

恩德伍德指出，即使「幾枚飛彈」未被攔截，可能不會使軍方運作陷入絕境，但對於關島人民來說，這可能危及生命和生活。

鑑於該計畫中系統的規模，在地人士也擔心這將擴大關島的軍事足跡，並徵用屬於當地原住民族「查莫洛人」的土地。專精歷史保存的當地學者約瑟芬．王（Josephine Ong）指出，該防禦系統恐須既有軍事基地和政府地產以外的土地，將進一步奪走查莫洛人的生存範圍。

美軍飛彈防禦署營運主管亞特金森三月時曾指出，美軍有能力為關島抵禦當前北韓飛彈威脅，但關島的區域威脅也來自中國大陸，情勢演變非常快速。

目前關島防衛由單一個「薩德反飛彈系統」（ＴＨＡＡＤ）構築，可用以攔截並擊落處於末段航程的短、中、遠程飛彈。督導關島美軍基地的馬里亞納軍區聯合司令部指揮官賀夫曼聲稱，計畫中的飛彈防禦系統，意在防堵來自區域敵方快速升級的先進飛彈威脅。