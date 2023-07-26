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紀念停戰70周年前 金正恩向毛岸英墓獻花圈

德國之聲／ 德國之聲

（德國之聲中文網）在即將迎來朝鮮戰爭停戰70周年紀念日之際，朝鮮最高領導人金正恩同志前往檜倉參謁中國人民志願軍烈士陵園，並向毛澤東長子毛岸英烈士陵墓獻上花圈。

據朝鮮中通社報道，周三金正恩到達烈士陵園時，人們奏起朝中國歌。報道稱贊，中國志願軍為"朝鮮人民的正義戰爭不惜獻出寶貴的生命"。

中國外交部發言人毛寧周三在例行記者會上說，"向志願軍烈士表達崇高敬意，既表明了朝鮮黨、政府和人民十分珍視中國人民志願軍的豐功偉績，也體現了新的歷史時期中朝傳統友好的傳承和發展。"

本周四（7月27日），朝鮮將為停戰協定簽署70周年舉行紀念儀式，中國派遣政治局委員李鴻忠率團參加，俄羅斯國防部長也將出席。

朝鮮戰爭爆發後，美國主導的聯合國軍擊退了金正恩祖父金日成率領的朝鮮人民軍，平壤軍隊一路撤退，已臨近中國邊界。1950年10月，毛澤東下令派志願軍參戰，而當時中國結束內戰剛剛一年。

根據朝通社發布的照片，金正恩身穿黑色西服，花圈的紅色緞帶上寫著："中國人民志願軍烈士用處不朽！"他說，中國軍人為"完成反帝獨立和社會主義事業"進行的 "神聖鬥爭"將 "世世代代發揚光大"。

朝鮮希望同中國、俄羅斯抱團取暖

分析人士認為，金正恩正在尋求加強中莫斯科和北京的軍事合作，而此番訪問是其政治議程的一部分。

韓國北韓大學梁茂進教授說，"紀念毛岸英是象征舉動，體現中朝間鮮血凝成的戰鬥聯盟"。他說，掃墓也是一項傳統，從金日成開始，已經做了三代。

不過，中國代表團參加停戰紀念活動是疫情結束後的第一次，預示著邊境管制將會松動。

新冠疫情爆發後，朝鮮政府在2020年初下達了一套極其嚴苛的封國措施，甚至連海外朝鮮人都不允許入境。

去年，平壤剛剛恢復一部分對華貿易，今年允許中國大使王亞軍履新上任。據信，王是朝鮮因新冠鎖國之後第一位前往平壤就任的高級外交人員。

（法新社等）

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