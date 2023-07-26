快訊

秦剛消失後被免職：最短命外交部長，會衝擊習近平？

杜蘇芮下午3時已觸陸！颱風警戒範圍再納3區 不排除周五金門登陸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／杜蘇芮颱風席捲菲律賓釀死傷 驚險災難場面曝光

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
菲律賓海岸警衛隊成員26日在卡加煙省清除倒塌樹木。菲律賓氣象局警告，隨著680公里長的雨帶席捲菲律賓，降雨量恐達400至500毫米，風暴潮高度可達3公尺，呂宋島部分地區預計出現嚴重災情。路透
菲律賓海岸警衛隊成員26日在卡加煙省清除倒塌樹木。菲律賓氣象局警告，隨著680公里長的雨帶席捲菲律賓，降雨量恐達400至500毫米，風暴潮高度可達3公尺，呂宋島部分地區預計出現嚴重災情。路透

菲律賓當局表示，中颱杜蘇芮周三（26日）帶來大範圍的洪水與土石流，造成至少一人死亡。目擊者拍下各種災難現場，包括房屋被暴漲河水沖走，強浪拍打導致渡輪上的機車瞬間倒成一片。

菲律賓國家災害風險降低與管理委員會指出，杜蘇芮造成五個地區洪水氾濫，引發十多起降雨形成的土石流，造成一人罹難，兩人受傷。

菲律賓氣象局（Pagasa）表示，颱風於當地時間今天凌晨3時10分在呂宋島北邊的富加島附近登陸。根據聯合颱風預警中心的資料，雖然杜蘇芮的強度已減弱，但風速仍達到每小時220公里，相當於大西洋四級颶風。

菲律賓氣象局警告，隨著680公里長的雨帶席捲菲律賓，造成的降雨量恐達400至500毫米，風暴潮高度可達3公尺，呂宋島部分地區預計出現嚴重災情。

各地目擊者25日拍下的災情畫面顯示，菲律賓中部的內格羅斯省首府巴科洛德市，一棟小屋被洶湧的河水沖走；位於呂宋島北部的達古潘市，機車騎士不敵強風倒地，部分建築物殘骸也被吹到路面，場面驚險。同一天，宿霧島以南的錫基霍爾省一艘載滿汽機車的渡輪受到強大海浪衝擊，摩托車儘管已用繩子固定仍瞬間倒成一片。

地方政府25日已開始疏散颱風路徑上的居民。卡加煙省省長說，截至25日傍晚，沿海與山區已有12000多人撤離。

菲律賓 杜蘇芮颱風

延伸閱讀

颱風杜蘇芮來襲恆春半島首當其衝 已現6公尺高大浪

杜蘇芮颱風下午3時觸陸！警戒範圍再納3區 不排除周五金門登陸

颱風杜蘇芮來襲 屏東霧台、枋寮鄉預防性撤離29人

颱風杜蘇芮逼近 高雄這五區今晚停班停課

相關新聞

滿載3000輛車！汽車運輸船在荷蘭外海起火冒煙

一艘載有近3000輛汽車的大型貨船稍早在荷蘭附近海域起火，造成一人死亡，多人受傷。

晶片戰爭擴大效應？美調查資助中共軍事科技創投

日前美國聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」對四家美國創投公司展開調查，主因涉及利用民用科技名義協助中共發展軍用科技，在此美中緊張關係難見緩和之歷史時刻，美國未來逐步加緊調查與限制投資中國科技領域之金流，恐怕大勢已定。

影／杜蘇芮席捲菲律賓釀死傷 驚險災難場面曝光

菲律賓當局表示，中颱杜蘇芮周三（26日）帶來大範圍的洪水與土石流，造成至少一人死亡。目擊者拍下各種災難現場，包括房屋被暴...

聯合國教科文組織呼籲各國學校全面禁用智慧型手機 已有1/6國家禁用

英國衛報報導，聯合國教科文組織（以下簡稱「UNESCO」）憂心3C產品影響課堂學習、造成網路霸凌，呼籲世界各地學校全面禁...

丹麥極右派再燒可蘭經 穆斯林世界震怒

丹麥一個極右派團體「丹麥愛國者」24日在伊拉克駐丹麥大使館前焚燒可蘭經，引發穆斯林世界震怒。諸多中東國家因此事召見丹麥大使表達強烈抗議，各國丹麥使館前也出現憤怒的穆斯林抗議隊伍。對此，丹麥表示，無權阻止人民行使言論自由，但仍強烈譴責這種會加深種族仇恨的言論，並呼籲各方保持克制。

華府直擊／秦剛去職、謝鋒缺席 一場中共使館活動充滿各種想像

中國大陸外長異動之際，中國大陸駐美使館舉辦解放軍建軍96周年活動，駐美大使謝鋒以手傷為由，缺席這場原定的首次公開活動，由中方駐美國防武官劉展代表致詞；秦剛與謝鋒，一個去職一個缺席，兩個不在場的人讓這場活動充斥各種想像。聯合報駐華盛頓特派員張文馨，在關鍵時刻為讀者帶來第一手觀察。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦