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丹麥極右派再燒可蘭經 穆斯林世界震怒

台灣醒報／ 記者王慶宇╱台北報導

丹麥一個極右派團體「丹麥愛國者」24日在伊拉克駐丹麥大使館前焚燒可蘭經，引發穆斯林世界震怒。諸多中東國家因此事召見丹麥大使表達強烈抗議，各國丹麥使館前也出現憤怒的穆斯林抗議隊伍。對此，丹麥表示，無權阻止人民行使言論自由，但仍強烈譴責這種會加深種族仇恨的言論，並呼籲各方保持克制。

極右派燒可蘭經

根據《路透社》報導，丹麥與瑞典近期接連發生極右派團體焚燒可蘭經事件，讓這兩國與穆斯林國家的關係日趨緊張。丹麥一個極右派團體「丹麥愛國者」分別於上周和本周一在伊拉克駐丹麥大使館前焚燒可蘭經，引發穆斯林世界的強烈不滿。

瑞典則是在上個月有類似的事件，也同樣引起不滿。多個穆斯林國家如土耳其、巴林、伊拉克、埃及等等，都召見丹麥與瑞典的大使，透過正式外交管道譴責這些行為，並要求兩國政府採取作為，避免神聖的可蘭經繼續在大庭廣眾之下被褻瀆、焚燒。

言論自由與種族歧視

英國廣播公司》指出，這一系列褻瀆可蘭經的行為不只引發政府強烈抗議，許多穆斯林也自發性地發起遊行，到瑞典與丹麥大使館前抗議，甚至出現焚燒使館的行為。因為茲事體大、且抗議規模非常大，部分抗議場合甚至必需出動鎮暴警察、催淚瓦斯來驅散民眾，也有部分使館選擇關閉並撤離外交人員。

面對憤怒的伊斯蘭世界，丹麥外交部表示，他們譴責這些由極少數人發起的行為。外交部指出，這些帶有煽動性且可恥的行為並不代表丹麥的官方立場，並呼籲各方克制。儘管如此，丹麥政府也無奈地表示，因為這些團體並無暴力行為，因此在言論自由的保護下，丹麥政府無權制止。

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