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非洲第29國！迦納廢除死刑 議員：想讓世界知道我們是文明的

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
迦納25日宣布廢除死刑，是全世界第124個廢死的國家。（Wikimedia Commons）
迦納25日宣布廢除死刑，是全世界第124個廢死的國家。（Wikimedia Commons）

「希望透過廢除死刑，讓世界知道迦納是文明國家！」迦納議會25日宣布廢除死刑，是非洲55國的第29個、全世界第124個廢除死刑的國家。推動立法的議員索蘇表示，希望藉由廢除死刑，讓世界知道迦納持續推動文明、進步的社會觀。不過各國對於廢死的態度不一，中國、新加坡與我國都還有死刑。

民意支持廢死

根據《英國廣播公司》報導，迦納議會25日宣布廢除死刑，這代表國內的176位死刑犯都將轉為無期徒刑。該國雖然有制定死刑，不過上次執行已經要回溯至1993年，去年也有7名囚犯被判死刑，但都是「存而不廢」的狀況。而迦納多數民意顯示願意支持廢除死刑，也讓國會議員願意推動立法。

該國議員索蘇在迦納的憲政法制委員會，還有英國的非政府組織「死刑計畫（DPP）」支持下，提案修正迦納刑法、廢除死刑。DPP對此也發布聲明指出，迦納是非洲第29個、全世界第124個廢除死刑的國家。索蘇則表示，除了死刑本身，死刑犯在等待處決前都處於極度身心煎熬的狀態，這也不人道。

各國態度仍不一

近年來非洲國家紛紛將死刑廢除，包括貝寧、中非共和國、查德、赤道幾內亞、獅子山與尚比亞等國，《國際特赦組織》西非區主席達烏德也肯定說，迦納願意將1960與1962年制定的陳舊法律修正，是人權的里程碑，不過目前迦納憲法仍規定叛國是死罪，這還有待改進。

特赦組織則指出，非洲55國中只有23國是「完全廢除死刑」，要推動廢死還有很多努力空間。不過各國對於死刑的態度不同，中國、美國、日本等國家都還有死刑，有些國家甚至廢死後又恢復死刑。我國目前仍有死刑，且88%民眾仍反對廢除死刑。

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