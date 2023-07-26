普亭擬10月訪中 出席「一帶一路」論壇

克里姆林宮高階官員25日宣布，俄羅斯總統普亭計畫10月訪問中國，屆時中國正在舉辦第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇。

俄羅斯新聞媒體援引普亭的國際事務助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）的話報導，普亭已收到訪問中國的邀請，並打算在10月中國舉行第三屆「一帶一路」論壇時訪中。「一帶一路」計畫涉及連接亞歐非之間的基礎設施網絡。

普亭上一次訪問中國是在去年2月，出席北京冬奧開幕式，其後中國國家主席習近平去年9月在烏茲別克出席峰會時曾與普亭會面。再者，習近平今年3月訪問俄羅斯，雙方簽署一系列重要雙邊文件，並邀請普亭到中國參加第三屆「一帶一路」論壇。

烏沙科夫表示，普亭還計畫之後前往土耳其，履行對土耳其總統厄多安的承諾，但訪問日期尚未確定。

此外，克里姆林宮還收到要普亭參加9月在印度舉行的G20峰會邀請。烏沙科夫表示，不排除普亭會親自出席的可能性，但參加形式仍不清楚。

由於國際刑事法院對普亭發出逮捕令，罪名是涉嫌綁架烏克蘭孩童，南非總統府上周表示，普亭將不會前往南非，參與8月舉行的金磚五國（BRICS）峰會。