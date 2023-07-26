美籲約束平壤 陸不能或不為？

北韓近來頻頻試射飛彈，美國則兩度派核動力潛艦停靠南韓，除了安撫南韓也向北韓展現威懾力。美國國務卿布林肯上周公開要求中國大陸出手約束北韓，否則美方將有所行動。中國大陸本周派團前往北韓，可能向北韓傳達希望東北亞局勢降溫訊息。

北韓自去年起頻繁試射各型彈道飛彈與巡弋飛彈，最近一次是廿四日深夜向日本海方向發射兩枚短程彈道飛彈，已是本月第四次試射。

北韓最近這次試射，顯然是抗議美國核動力潛艦安納波利斯號廿四日抵達南韓。美國上周派出戰略核潛艦「肯塔基號」停靠釜山，是美國核潛艦四十二年來首度造訪南韓。雙方領袖五月在華盛頓達成協議，美方將向南韓持續出動戰略武器，因應北韓射彈等行動。

朝鮮半島情勢，就在北韓射彈和美國加強展示武力的循環下，逐漸升高。美國國務卿布林肯廿一日在「阿斯本安全論壇」表明，希望中國大陸運用影響力勸告北韓合作，否則美國將採取行動。

布林肯說，六月中他訪問北京時曾告知陸方，美國相信北京對北韓有獨特影響力，希望陸方加以運用，讓北韓在核武計畫等問題上更能合作。他警告，若陸方做不到或不願做，美國會做一些「不是針對中國但中國可能不高興的事」，包括強化和日本、南韓的安全合作。

大陸這次派團赴平壤，訪團團長全國人大副委員長李鴻忠將見到北韓領袖金正恩，是當面溝通的良機。不過，大陸近年來對北韓的影響力，顯然不比從前。跡象之一是，大陸駐平壤大使王亞軍早在二○二一年二月就已獲任命，北韓卻以防疫封鎖為由，拖到今年三月底才讓他赴平壤履新。

此事凸顯北韓強硬作風，邊境一封，連大陸大使都不准入境。由此觀之，對於金正恩視為政權保障的核武和飛彈，陸方意見能有多大效果，是個問題。