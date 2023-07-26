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韓戰停火70周年 陸、俄訪北韓

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
朝中社廿五日發布的照片顯示，韓戰老兵、模範軍人、烈士們的子孫已於廿四日抵達平壤，準備參加慶祝活動。（路透）
朝中社廿五日發布的照片顯示，韓戰老兵、模範軍人、烈士們的子孫已於廿四日抵達平壤，準備參加慶祝活動。（路透）

本周四是韓戰「停戰協定」簽署七十周年紀念日，北韓慣稱「戰勝節」，每年舉行紀念活動。朝中社等官媒廿五日報導，俄國國防部長蕭依古和中國大陸高層代表團將到訪。此前北韓因疫情影響國門緊閉，久無高層外賓到訪，外界關注北韓國境是否將正式重啟。

北京外交部發言人毛寧廿五日表示，今年是朝鮮戰爭停戰七十周年，陸方應邀派高級別代表團訪朝，並出席相關的紀念活動。中共中央政治局委員、全國人大常委會副委員長李鴻忠率團赴北韓。美聯社認為，李鴻忠充其量只能算「中階官員」。

俄國是少數與平壤維持友善的國家，北韓領導人金正恩近期亦堅定支持俄國入侵烏克蘭。美國指稱，北韓曾提供俄國火箭砲和飛彈。俄國國防部聲明，蕭依古訪問北韓有助強化兩國軍事連結並推展合作。

朝中社報導，朝鮮引以為榮的戰勝史和獲勝的榮譽將成為人民和人民軍將士增光七百年和七千年，展示新一代信念和意志的契機。報導說，已邀請戰爭老兵、戰時功臣、努力創新者、模範軍人、烈士們的子孫參加慶祝活動。

韓媒透露，北韓料將舉行盛大閱兵，並可能展示該國最大型可搭載核彈頭的飛彈。南韓國防部廿五日表示，在平壤偵測到人員和裝備的活動增加，美韓情報單位皆正密切監控北韓的慶祝活動。

本周陸、俄代表團到訪將成為新冠爆發後，外國代表團首度公開訪問北韓。二○二○年初起，北韓為防堵疫情嚴格控管國門，去年才和大陸重啟部分貿易，並於今年三月允許北京駐北韓大使王亞軍抵達就職。陸方代表團將於廿六日抵達。

兩韓當天簽署的是「停戰協定」，而非和約（peace treaty），故兩韓技術上來說仍處於交戰狀態。首爾的北韓大學院大學校長梁茂進表示，北韓料會試圖利用北京對其核武發展的縱容，在陸方代表團出席北韓閱兵時，公開新款洲際彈道飛彈，目的應是在美陸緊張的此時展現和北京的團結，此行也暗示兩國邊境可能即將重啟。

南韓指出，北韓廿四日發射兩枚彈道飛彈，是近期一系列軍武測試的最新動作。而美韓也正強化國防合作：上周，南韓接待一艘美國核動力潛艦到訪，是一九八一年來首次，廿四日又有另艘核動力潛艦停靠南韓。

北韓 彈道飛彈 北京

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