「游戲結束」—意大利南80余名黑手黨落網

（德國之聲中文網）意大利此次大規模打擊有組織犯罪行動共成功抓捕82名黑手黨嫌疑人。調查人員將此次行動命名為“游戲結束”（Game over），目標為福賈地區黑手黨（Società foggiana）成員及其所涉及的活動。這些嫌犯被指控涉嫌販毒、非法擁有武器和敲詐勒索。此次突襲行動查獲了大量武器和毒品。

黑手黨三大團伙聯手

調查顯示，三個黑手黨團伙間達成了一項協議，涉及每年價值數百萬歐元的毒品交易。這些團伙決定放下彼此之間的敵對關系，共同壟斷在意大利南部地區的可卡因交易。交易所得收入流入一個“共同基金”，用於為被定罪的黑手黨家庭以及團伙活動提供資金。

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據當局透露，這三個家族團伙的商業模式是建立在對其他各方的“系統性勒索”，以及“積極而謹慎的貿易控制體系”的基礎之上。當局很早就對福賈黑手黨展開了追捕行動：最新一次行動已是過去七年內的第三次出擊，共150人被捕。意大利內政部長馬泰奧·皮安泰多西（Matteo Piantedosi）向執法人員表示感謝。

潛逃30年落網，被判終身監禁

就在上周，躲藏了數十年的意大利黑手黨頭目德納羅(Matteo Messina Denaro)以謀殺罪被判處終身監禁——他在上世紀90年代參與殺害兩名法官。西西裡島卡爾塔尼塞塔的陪審團確認了對德納羅的判決，而他早在2020年就因此被判有罪，當時還在逃亡中。1992年，專門處理黑手黨案件的法官法爾科內（Giovanni Falcone）和他的妻子以及三名隨行人員在巴勒莫附近的高速公路上遭遇炸彈襲擊身亡。僅僅兩個月後，法官博爾塞利諾（Paolo Borsellino）及其五名護衛人員也在巴勒莫的一次襲擊中喪生。

當時這兩起襲擊事件震驚了意大利全國，數十年來，許多官員努力追查這名被認為是幕後主使的黑手黨頭目的下落。然而直到今年1月，他才在巴勒莫的一家私人診所被逮捕，終結了其30年的逃亡生涯。

（法新社、德新社）

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