以色列強渡司改法案 各界誓言抵抗到底

以色列執政黨強行通過能限縮法院權利的司改法案，觸怒在野黨與多數民眾誓言要抗爭到底。面對未來讓國會可否決部分法院判決的法案，以色列民間已經發起多次超大型示威遊行與罷工行動，在野黨也要對議案提出違憲訴訟。與以色列關係密切的西方國家則多表達遺憾，希望以色列能取得最大共識後再推動司改。

執政黨強行表決

根據《路透社》報導，以色列總理納坦雅胡所帶領的執政黨，於24日強行通過司法改革法案，在野黨則眼見無法阻止執政黨以多數優勢通過法案，選擇退席抗議。得知今日將要法案表決的民眾，也在一大早就聚集在國會外示威，並試圖封鎖國會的聯外道路，希望藉此阻撓開議。

但由於警方與執政黨都有備而來，因此法案最終還是以64比0通過。司法部長李文認為，24日通過的法案是現任政府創造更平衡的政治環境的第一步。但外界擔憂，此次司改讓行政權過度膨脹，恐怕只會讓政治制衡失衡。法案剛通過沒幾分鐘，就有公民團體與反對黨表示，一定會就此案提出違憲訴訟，要盡全力避免該法案真的落實。

外界多不贊成

英國《衛報》整理各界反應指出，除了執政黨外，所有其他團體幾乎都表示反對或擔憂。以色列的醫界與商界就已經表示會安排罷工來表達對司改法案的反對。此外，有超過萬名的義務役軍人也揚言要拒絕服兵役，讓司改一案可能影響到以色列的國防安全。

面對總理納坦雅胡的堅持，美國與德國也都表達對以色列國內政治狀況的擔憂。美國白宮新聞秘書尚皮耶就表示，拜登總統仍在努力協調，希望以色列司改法案在取得更多共識前，能不要真的實行。德國外交部則表示，此法案在沒獲得多數民意支持的情形下被通過，將對以色列的社會造成巨大傷害，希望「能有充足的時間與空間來進行更多的思辨與討論」。

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