「奧本海默」性愛場景提到「薄伽梵歌」名言 印度教右翼分子要求刪除

英國導演克里斯多福．諾蘭最新力作「奧本海默」（Oppenheimer）在印度的印度教右翼分子之間引發了爭議，有些人呼籲抵制，並要求刪除片中奧本海默說出印度教盛典「薄伽梵歌」名言的性愛場景。

CNN報導，這一個引起討論的場景描繪了奧本海默與情人塔特洛克（Jean Tatlock）發生性行為。塔特洛克停了下來，拿起了一本「薄伽梵歌」，要求奧本海默朗讀。奧本海默則在恢復性行為時說出了「我現在成了死神，世界的毀滅者」。

這個場景引起了印度部分右翼團體的憤怒，執政的印度教民族主義政黨、印度人民黨（BJP）一位政客則稱「奧本海默」一片是「對印度教的令人不安攻擊」，並指控該片為「反印度教勢力更大陰謀的一環」。

印度資訊專員馬赫卡爾（Uday Mahurkar）日前發布了致導演諾蘭的聲明，稱該場景「直接攻擊了十億寬容印度教徒的宗教信仰」，比作「對印度教徒社群發動戰爭」。他說，「我們相信，如果你刪除這個場景，並且採取必要之舉來贏得印度教徒的心，將大大有助於確立你做為一個敏感之人的資格，並贈予你數十億好人的友誼」。

Christopher Nolan’s latest blockbuster movie “Oppenheimer” has sparked controversy among the Hindu-right in Indiahttps://t.co/Ml1vh0Cnkc — CNN (@CNN) 2023年7月24日

不過，天空新聞台報導，有些人對馬赫卡爾聲明的回應是指出「奧本海默」一片「只是藝術」，也有人稱他的說法「荒謬」。有網友表示，「這類型的無能指控脫離了發生在我們社群內部的真正問題」，另一位網友則認為該場景「道德上沒有任何問題，停止過度反應與視性為禁忌」。