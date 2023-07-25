防範威脅！白俄羅斯緊急事務部：已完成武裝衝突準備

「西班牙選舉結束，變數卻比選前更多。」西班牙國會大選已在7月24日開票確定結果，右翼在野黨人民黨贏得136個席次，勝過首相桑切斯（Pedro Sánchez）所屬左派社會黨贏得122席，但雙方與其盟友加總，皆無法獲得國會過半所需的176席——這意味著，西班牙新任政府的組成依然懸而未決。原本選前人民黨來勢洶洶，志在將桑切斯趕下台，儘管人民黨黨魁費侯（Alberto Núñez Feijóo）有機會上位，桑切斯仍有不小的機會繼續執政。然而對同樣陷入未過半僵局的社會黨來說，保住政權勢必付出代價——為了獲得更多議員的支持，社會黨勢必要尋求與加泰隆尼亞或是巴斯克獨派政黨合作，而條件可能是必須允許獨立公投。

2023-07-25 09:46