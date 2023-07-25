防範威脅！白俄羅斯緊急事務部：已完成武裝衝突準備
白俄羅斯緊急事務部（Ministry of Emergency Situations）部長24日表示，該部正完成人員武裝和軍事訓練，以便在衝突發生時，迅速向國防部及內政部提供支援。
路透報導，緊急事務部長西亞夫斯基（Vadim Sinyavsky）表示，人員將做好準備，以在「發生需要大量人員參與的武裝衝突或騷亂時」，為各單位提供協助。
白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）今年稍早曾表示，他希望國內「每個人」都能夠操作武器，應對可能的侵略行為。
俄烏戰爭期間，魯卡申柯雖然沒有直接向烏克蘭派遣白俄羅斯部隊，卻允許俄軍利用白俄羅斯領土向烏克蘭發動入侵。此後白俄羅斯、俄羅斯多次舉行聯合軍事演習，今年6月時，魯卡申柯更允許俄羅斯將戰術核武部署在白俄羅斯境內，引起西方國家廣泛譴責。
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