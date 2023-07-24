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日媒：習近平籲共軍做好2020年代末打仗準備

聯合報／ 編譯陳曉慈／即時報導
中國大陸國家主席習近平。路透
中國大陸國家主席習近平。路透

日本共同社24日引述內部文件報導，中國大陸國家主席習近平2020年曾向中共人民解放軍喊話，在北京當局與西方國家摩擦日增的背景下，做好2020年代末可能打仗的準備，習近平還表示歐、美無可避免的衰敗已經展開。

共同社引述去年6月發布的文件指稱，習近平在中共中央軍事委員會2020年12月21日的閉門會議上強調，若區域衝突若爆發並持續，可能擴及更多地區，但習否認另一場世界大戰爆發的可能。

儘管中、美近來加速對話，尋求緩和雙方在一系列議題上的緊張關係，共同社認為這些文件仍顯示了中方對發生軍事衝突的可能抱持高度警惕。

據文件，習近平表示「東方正崛起，西方正衰亡」，並稱其為「歷史趨勢」；習認為西方國家擁有競爭優勢的事實「大致保持不變」，但隨著中國大陸軍事及經濟實力漸增，西方國家與中國大陸爆發衝突的風險將無可避免。

據文件，有鑑於上述說法，習強調共軍需「為可能爆發戰爭爆發及一連串影響做好準備」，並下令共軍為捍衛國家主權及利益「總是做好作戰準備」。

習在會議中還宣稱，西方的反中勢力旨在推翻中國共產黨的領導地位。據共同社，這些記載了習近平說法的文件，已成為中共軍方及黨內資深官員的「教科書」。

習近平 共軍

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