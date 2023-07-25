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右翼未過半 西班牙國會陷僵局

聯合報／ 編譯田思怡／綜合報導

西班牙總理桑傑士在選前全力衝刺，顯然成功拉抬聲勢，使他在廿三日國會大選力保不敗。儘管右翼的人民黨（PP）仍拿到最多席次，但不僅該黨未能單獨過半，連右翼聯盟也無法取得組成政府所需的過半數席次，因此將出現「僵局國會」，也有可能再舉行一次大選。外界原先以為西班牙將「向右轉」的政局並未出現。

西班牙國會眾議院共三五○席。選前民調看好的PP獲一三六席，比二○一九年多四十七席，預料將設法與其合組政府的極右派民聲黨（Vox）得到卅三席，比該黨現在的五十二席還少，右翼聯盟仍無法跨越組成政府所需一七六席門檻。

總理桑傑士領導的社會勞工黨（PSOE）獲一二二席，盟友「極左翼匯總」（Sumar）得到卅一席，加上其他潛在盟友，左翼聯盟可望拿下一七二席。

彭博資訊報導，加泰隆尼亞獨派政黨「一起為了加泰隆尼亞」這次獲關鍵的七席，若該黨選擇缺席，桑傑士可望勉強通過不信任投票，最可能的情況是進入僵局。政治風險諮詢組織歐亞集團分析師桑蒂表示，政治不死鳥桑傑士又活下來繼續奮戰，右翼和左翼陣營均未明顯過半，目前最合理結果就是不斷舉行選舉。

十八日封關民調顯示，右翼聯盟能夠拿下一八○席，由人民黨黨魁費霍取代桑傑士出任總理。但選前最後幾天，桑傑士拚全力拉抬聲勢，有助選情。選舉結果出爐後，他在馬德里競選總部外喊出，右翼陣營敗了，「人民黨稱我們必須向前走或倒退，顯然希望西班牙向前走的人更多」。人民黨競選總部則氣氛低迷。民聲黨指責PP太自滿，才讓桑傑士得以繼續執政。

英國金融時報報導，僵局國會使歐盟第四大經濟體政局陷入不穩，將費時數周或數月談判籌組新政府或重選，重演二○一五至一六年與二○一九年的情形。

西班牙 加泰隆尼亞

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