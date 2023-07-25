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布林肯：美中應避衝突 俄烏難速決

聯合報／ 編譯潘勛盧思綸／綜合報導
美國國務卿布林肯稱，美國正嘗試強化對中國的「溝通管道」，致力確保兩國不會由競爭演變成衝突。（路透）
美國國務卿布林肯稱，美國正嘗試強化對中國的「溝通管道」，致力確保兩國不會由競爭演變成衝突。（路透）

美國國務卿布林肯在廿三日播出的有線電視新聞網（CNN）訪談中表明，美國正試圖加強與中國大陸的溝通管道，以免兩大超強爆發衝突，世人正等待中方回應。至於華府將中國國防部長李尚福列入制裁名單，屬於政治決定，並不妨礙李與美方接觸或美方與李接觸。提到俄烏戰爭，布林肯指稱俄羅斯已輸，但烏軍反攻光復失土是很艱難的苦戰，還會持續數月。

布林肯是在美國科羅拉多州阿斯本安全論壇場邊，接受CNN主持人札卡利亞訪問。布林肯表示，美方正致力將若干穩定的元素放入美中關係、在關係裡置入下限，確保美中競爭態勢不會轉趨衝突。衝突並不符合美中或其他各造的利益。

布林肯六月造訪北京，是近五年來首位訪中的美國國務卿，也是二○二一年一月美國總統拜登就任以來，訪中的美國最高層級官員。接著美國財長葉倫及總統氣候特使柯瑞相繼訪中。

布林肯說，在他訪中前，美中沒有進行很多次會談，目前有了，針對不同議題、有不同小組參與或準備參與，均屬美中關係的範疇。「我認為，我們可以達成解決問題的方案」，目前還屬初期階段，結果將證明一切。

布林肯還說，自六月以來，他向中方對口官員很清楚表達，美方將繼續做、繼續講中方不喜歡的事，而中方亦復如此。

布林肯北京行，並未化解美中兩軍恢復往來的重大問題，雙方軍事高官的聯繫仍未解凍。布林肯對此提到，美方已很明確表達，「我們認為這些軍方對軍方的聯繫是種責任，尤其這種對話旨在避免對我們各自投入中的工作產生任何誤判誤解」。

六月初隨李尚福出席新加坡香格里拉安全論壇的中方隨行官員明言，在美國解除對李尚福的制裁前，他不會同意和美國防長舉行任何正式會晤。

在已鏖戰十七個月的俄烏戰爭上，布林肯指稱，就俄國及其總統普亭欲達到的目標來說，亦即將烏克蘭從地圖上抹去、消除其獨立主權並納入俄國版圖，那莫斯科已輸掉這場戰爭、「早就失敗」。反觀烏克蘭人為祖國、自由、未來而戰，與俄國人截然不同。他也對提供美製Ｆ─十六戰鬥機予烏克蘭持正面態度，重點在於確保烏軍獲得軍援後，接受適當訓練，有能力妥善維護和駕馭戰機。

美國 六月 烏克蘭

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