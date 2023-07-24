回應莫斯科、克里米亞遭襲 俄外交部揚言「強硬報復」

法新社報導，俄國當局24日表示，日前首都莫斯科和克里米亞遭無人機攻擊的事件，可能為烏克蘭招致嚴厲回擊。

報導引述俄國外交部表示，俄方將日前攻擊事件，視為烏克蘭軍方和領導階層用以恫嚇平民的又一「恐怖主義」手段展現，對此俄國「保留採取強硬報復措施的權利」。

俄外交部並指稱，西方國家企圖進一步對烏克蘭局勢搧風點火，是基輔當局「無恥行為」背後的主導者。

俄國官員先前宣稱，烏克蘭無人機襲擊了莫斯科兩處建築物，並攻擊克里米亞一處彈藥倉庫。克里米亞半島為俄國2014年自烏國兼併的領地。

法新社引述一名未具名烏國軍方消息人士聲稱，24日對莫斯科的攻擊是烏軍情報單位執行的「特殊作戰」。

莫斯科遇襲的前一日，俄國才剛以飛彈攻擊烏國南部黑海港口城市敖德薩（Odesa），對此烏克蘭曾表示會採取「報復」。