彙整AI應用關鍵字 會問問題不脫鉤

掌握「即時指示」（Prompt），已成為善用AI科技的關鍵！民眾可以給予AI以如法律顧問、農夫等特定身分，並提出人、事、時、地、物等條件，生成式人工智慧（ChatGPT）就能給予更翔實的答案。但要提高警覺的是，AI有時候會太自信給出錯誤的答案、或不肖人士透過「越獄」的方式，取得如毒品製作等不法資訊。

致力打造泛用AI

自從ChatGPT出現，人工智慧已經成為各國、各企業爭相競逐的項目，更出現不少全新的術語「大型語言模型」、「深層對抗網路」或「神經網路」等。

《BBC》挑選許多人工智慧的關鍵字，其中，「通用人工智慧」（AGI）就點出了人工智慧發展的重大方向，過去AI都是針對特定領域進行研發，像是擅長下棋的AI只會下棋，卻不會煮蛋或寫論文，但AGI的目標是靈活的思考能力，能就不就領域提出建言。

先破壞再學習

此外，像是「擴散模型」（Diffusion models）也指出人工智慧發展的過程逐漸，過去訓練人工智慧都是透過「深層對抗網路」，讓兩個功能相反的AI較勁，如一個AI用來辨識假照片；另一個則是製作假照片，透過兩者來回攻防，提升AI的效能。

「擴散模型」則更進一步，不僅是要辦別圖片的真偽，研究人員會試圖破壞圖像，並要求AI進行重建，讓AI從中掌握物體的特徵，並學習製作極度擬真的圖片。

學會問問題

隨著ChatGPT等生成式人工智慧興起，如何使用AI也成為不可或缺的功課。其中，《外媒》指出，「即時指令」（Prompt）即在詢問AI問題時，可加入「語氣」、「身分」或「用詞」等具體要求，就能協助民眾取得更加符合需求的答案，而不會落於千篇一律的回答。

然而，不肖人士只要技巧性設定問題的話，就能使人工智慧回答一些它本不該回答的敏感問題，像是如何製造毒品、在哪取得槍械等，這又被稱為「越獄」（Jailbreak），也是目前AI研究人員致力防範的狀況。

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