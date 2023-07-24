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盧卡申科：瓦格納迫不及待進攻波蘭 「想去華沙走走」
英國每日郵報報導，白俄總統盧卡申科23日與俄羅斯總統普亭會面時透露，瓦格納集團「迫不及待」進軍波蘭。
烏克蘭內政部長顧問格拉申科（Anton Gerashchenko）在推特公布雙俄總統會面片段，盧卡申科對普亭說瓦格納要求移防到白俄西部。「為什麼要去西部地區？」對方回答：「我們想去華沙和熱舒夫走走。」華沙是波蘭首都，熱舒夫則為該國軍事重鎮。
瓦格納政變失敗後遷軍白俄羅斯，據稱目前在距離波蘭邊界不到10公里處。
另外，近日瓦格納和白俄軍隊共同演訓的影片曝光，波蘭迅速調度千名士兵鎮守東部邊境。
白俄西鄰波蘭，西北接立陶宛，而蘇烏瓦基走廊（Suwałki Gap）位於波蘭、立陶宛邊境，連通俄國外飛地加里寧格勒（Kaliningrad）。蘇烏瓦基走廊號稱北大西洋公約組織（NATO）東翼的「阿基里斯腱」，一旦破防將切斷波羅的海國家和西方盟友的唯一通道。
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