盧卡申科：瓦格納迫不及待進攻波蘭 「想去華沙走走」

2023年7月20日，FIFA女子世界盃足球賽於紐西蘭奧克蘭盛大開幕，首次由相鄰的兩個國家——澳洲及紐西蘭——共同主辦，決賽預計將在澳洲雪梨開踢。本次賽事規模由上一屆24隊增至32支球隊參賽，為史上最大規模，比賽期間為期一個月。FIFA 女子足球世界盃由國際足總主辦，是女子足球界最高榮譽的賽事。過去外界普遍認為女子體育不如男子體育受歡迎，然而從觀眾人數來看，2022年女足歐洲盃決賽入場觀賽人數為8萬7,192人，是歐洲盃（含男足）觀眾數紀錄新高，可見女子足球的吸引力不同凡響。

2023-07-24 10:37