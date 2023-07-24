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日本缺工搶人 擬開放職校留學生擴大找工作　　

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
日本政府計劃允許在境內特定職業學校就讀的國際留學生在主修之外的領域找工作，希望藉此獲得急需的就業勞力。圖為日本就業博覽會。路透
日本政府計劃允許在境內特定職業學校就讀的國際留學生在主修之外的領域找工作，希望藉此獲得急需的就業勞力。圖為日本就業博覽會。路透

日本政府計劃允許在境內特定職業學校就讀的國際留學生在主修之外的領域找工作，希望藉此獲得急需的就業勞力。

目前，日本法務省規定職業學校的學生必須從事與主修相關的職業。不過日經新聞報導，法務省最快將在秋季修改這一規定，讓就讀教育部認證教育機構的學生可獲得與日本大學畢業的外國學生一樣的待遇，而且可更自由地選擇更廣泛的職業種類。在日本全國2,800間學校中，約300間預期屬於此類別。

日本政府正在修訂政策，以便吸引海外人才，來應付長期國內缺工的問題。在放寬對外國人士設限方面，日本政府考慮把開放範圍從製造與農業等領域，擴展至辦公室相關工作。

根據日本學生支援機構（JASSO）的數據，2021年度有3.2萬名國際學生從職業學校畢業，其中約10%的學生因欠缺工作機會等原因離開日本。

日本目前寬鬆對待從日本大學畢業的國際學生可找尋的工作範圍，原因是假定大學教育已讓這些畢業生獲得廣泛技能。例如，商學院的畢業生也可在資訊科技公司擔任翻譯人員。相較下，職業學校畢業生獲得差別待遇，只能尋找與他們主修有關的職業領域。

日本教育部估計，這項調整將使在日本就業的職業學校學生人數每年增加3,000人。

加拿大和德國擅於留住外國學生，逾六成的學生在畢業五年後仍留在境內，逾四成的學生在畢業約十年後仍待在國內。日本的表現落後，五年後僅留住四成，十年後僅留住二成。

日本

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