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洪森長子當選柬議員 等接老爸班

聯合報／ 編譯陳曉慈／綜合報導
柬埔寨廿三日舉行國會大選，圖為洪瑪內當天在投票後，向記者秀出蓋印泥的食指。（法新社）
柬埔寨廿三日舉行國會大選，圖為洪瑪內當天在投票後，向記者秀出蓋印泥的食指。（法新社）

柬埔寨大選廿三日舉行國會大選，主要在野黨被禁止參選。總理洪森領導的柬埔寨人民黨（ＣＰＰ）同日自行宣布獲壓倒性大勝，洪森四十四歲長子洪瑪內「明顯」當選議員。掌權近四十年、七十歲的洪森曾說，最快八月就會讓洪瑪內接班總理。香港南華早報日前引述專家指稱，柬國此次大選恐無助改善柬美關係，但或能分散柬埔寨過於依賴中國大陸的經貿風險，並緩解對北京的債務負擔。

官方將於廿四日公布完整投票結果。綜合美聯社、日經亞洲等外媒報導，ＣＰＰ可望保住下議院「國民議會」一二五席中逾九成席次。據柬埔寨選委會，約八一○萬選民投票，投票率約八成四，為近卅年來次高。

華府智庫戰略暨國際研究中心（ＣＳＩＳ）學者鄧斯特表示，柬埔寨近年來致力改善柬美關係，但啟人疑竇的柬中軍事關係、當局迫害政治異己與限縮言論自由等，都使華府不信任洪森。美國多年來指稱，柬埔寨雲壤海軍基地已被祕密發展為共軍海外基地，但柬中雙方皆予以否認。

鄧斯特認為，若洪瑪內掌權，柬埔寨外交政策可能轉趨效仿大馬及泰國，即與中國維持夥伴關係，也對西方敞開投資大門。近年來柬埔寨尋求分散經濟風險，除與南韓及阿拉伯聯合大公國簽署自貿協定，也正與加拿大、印度及拉美國家商討簽署新協議。

柬埔寨 投票率

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