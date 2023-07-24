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防「台灣有事」 日將在宮古島修建避難所

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導

綜合日本放送協會（ＮＨＫ）等日媒報導，日本政府顧及可能的「台灣有事」，敲定在沖繩縣宮古島修建防空避難所的政策方針，計畫在新年度預算案中編列經費。日本政府發言人、內閣官房長官松野博一於廿三日訪視日本距離台灣最近的該縣與那國島，和與那國町町長系數健一會談，除視察島上重要港口祖納港，還承諾將研究擴充機場與港口，以便發生緊急危難時，居民能夠盡快從島上撤離。

日本政府在去年十二月修訂的國家安保戰略中，載明以宮古島等日本「南西諸島」為中心，確保當地有各種避難設施，以保障難以提前避難的地方政府職員等人員安全。其中的與那國島距台僅約一一○公里，若中國大陸攻台，南西諸島恐遭波及。宮古島當局為了將預定興建的體育館地下室當作防空避難所，六月已向防衛省請求經費援助。

宮古島當局計畫讓約四五○○人在避難所過三天，為此將設倉庫和發電設施。日本政府亦將盡快在與那國島及石垣島修建防空避難所。松野連兩天進行離島「下鄉」行程，廿二日在沖繩石垣市表明，若屆時有必要撤離島民，中央政府將提供協助。石垣市長中山義隆對松野說，若台灣有事，很可能遭波及，希望中央協助修建機場及港口。

對此，無黨籍的沖繩知事玉城鄧尼則認為，日本政府預定二○二六年度將射程延長到逾一千公里的升級版一二式地對艦飛彈，部署在宮古島、石垣島及沖繩本島等地，做為日方對敵反擊能力的一環，但反而引發區域緊張。

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