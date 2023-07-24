教宗特使8月訪陸 義媒：罕見突破

羅馬天主教教宗方濟各特使、樞機主教祖皮八月擬訪問北京，引發多家義大利媒體關注，提到這是中國大陸近年首度同意教宗特使訪問，除聚焦烏克蘭人道換囚，也可能觸及教廷赴中國設處、教宗九月出訪蒙古等議題。

中央社引述義大利天主教媒體ＡＣＩ新聞社報導，教宗調停俄烏戰爭的和平特使祖皮（Matteo Zuppi）繼訪問基輔、莫斯科、華府後，關鍵舞台是北京，因為這是從一九八○年代樞機主教艾切加雷訪陸後，中方罕見再次接受教廷高層公開訪問。

一九八○年代訪陸的艾切加雷是首位獲准公開訪問「共產中國」的樞機主教，獲得大幅報導。艾切加雷二○一○年投書媒體透露，他此後曾在一九九三、二○○○、二○○三年到中國參加會議或訪問。

義媒「晚郵報」引述梵蒂岡權威消息指出，北京已為祖皮此行「開綠燈」，雖然訪問細節與日期仍待雙方敲定，但被視為很大突破，因為雙方沒有正式外交關係，數十年來透過其他管道對話皆相當困難。

這次預定訪中的教宗和平特使團成員包括天主教團體聖艾智德副主席羅庫奇（Adriano Roccucci）。聖艾智德是力主與大陸對話最重要的團體之一，常被視為教廷與中方溝通的非官方媒介。

祖皮此次擔任教宗特使，最主要使命是協調俄烏換囚議題，盼透過協商人道走廊，使被俄羅斯俘虜的大量烏克蘭兒童能藉由換囚獲釋。

晚郵報指出，為調停俄烏戰爭，祖皮需訪問對莫斯科甚具影響力的北京，但北京歡迎教宗特使的意願「並非理所當然」，儘管二○一八年簽署的梵中協議扮演重要角色，但諸如近期教宗事後追認中方自行任命上海主教沈斌的事件，凸顯該協議的侷限。

教廷國務院長帕洛林日前接受梵蒂岡媒體專訪時重申，教廷希望在中國設立聯絡處，祖皮與教廷國務院在出訪外交任務上密切合作，因此祖皮訪陸是否會觸及設處議題也引發關注。

根據ＡＣＩ新聞社報導，教廷即將在亞洲另一個共產國家越南設立常駐代表，越南國家主席武文賞廿三至廿八日訪問歐洲，將與梵蒂岡簽署相關協議，有教廷專家認為，該協議可做為解決中國問題的參考模式。